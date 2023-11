Ballando con le stelle 2023, la rivelazione in diretta tv. Non mancano di certo i colpi di scena nel corso della messa in onda del programma timonato da Milly Carlucci. E infatti di puntata in puntata il pubblico italiano aspetta sempre che qualcosa accada. Merito anche di un cast che conosce perfettamente i meccanismi che regolano l’audience. Teo Mammucari, ad esempio, non può che essere annoverato tra i protagonisti indiscussi dell’edizione attuale della trasmissione.

La rivelazione di Teo Mammucari a Ballando con le stelle 2023. La trasmissione procede verso il traguardo e nel farlo porta con sè una narrazione di tutto rispetto. Dalle performance che lasciano talvolta senza parole al botta e risposta tra concorrenti e giurati: chi più ne ha, più ne metta. E nel corso dell’ultima diretta tv, Teo si è lasciato andare a una rivelazione che ha tirato in ballo anche il nome di Selvaggia Lucarelli.

Leggi anche: “È successo un casino”. Ballando con le stelle, caos dietro le quinte: volano insulti tra il concorrente e il giudice





La rivelazione di Teo Mammucari a Ballando con le stelle 2023 su Selvaggia Lucarelli: “Nel suo camerino…”

Si osservano a distanza, si punzecchiano e sanno tenere testa alle reciproche frecciatine. Teo e Selvaggia hanno animato anche l’ultima messa in onda della trasmissione. In particolar modo quando il concorrente si è lasciato andare a una rivelazione davanti alle telecamere. Senza troppo indugiare, Teo ha esordito dicendo che appena giunto in trasmissione ha disperatamente cercato il camerino della giornalista con l’intento di salutarla: “Quando dopo 20 anni rivedi una persona con cui hai un passato vai l’abbracci e la saluti. Magari le chiedi come sta e come vanno le cose. Io quando sono arrivato sono andato nel suo camerino, la stavano truccando, volevo salutarla e lei mi ha detto ‘preferivo non vederti prima della puntata’. Ecco, così non si fa, ti stai prendendo troppo sul serio“, ha rivelato Teo sul mancato abbraccio da parte della giurata.

E ancora: “Ok che sei la giurata, ma lì poteva salutarmi. Adesso dovrebbe alzarsi in puntata e abbracciarmi. Perché lei ha un lato umano che io conosco. Se non lo fa vedere resterà nella sua mediocrità”. Ovviamente Selvaggia ha preso subito parola: “Parliamo di cose serie, io non sono la tua ex. parlerei proprio di ballo stasera. Trovo che quando ti dicono che hai il tuo stile, in realtà coprono il fatto che hai fatto male questo ballo. Questo è ciò che penso. Io come faccio a parlare di ballo? Tu allora come fai a ballare? Sai cosa era veramente brutto? Quello che succedeva dalla vita in su. Soprattutto le braccia e le mani. Non avevi l’energia che questa coreografia richiedeva. Ti dicono che hai lo stile da molleggiato. A me sembra un alibi per coprire il fatto che hai ballato male. Qui non avevi il tuo stile, ma non hai ballato bene“.

Ma non Teo ci sta marciando troppo con sta storia di Selvaggia? #ballandoconlestelle — M4RC0 (@marcodm78) November 11, 2023

Immancabile la replica del concorrente: “Non puoi dire che non ho fatto bene questo ballo. Comunque sei sempre seria e arrabbiata con il mondo, fatte na risata, una! Tu ce l’hai con me, ce l’hai con il mondo“. L’aneddoto sulla vicenda del camerino è stato smentito da Selvaggia che ha poi fornito la sua versione dei fatti: “Stai facendo una brutta figura. Perché inventi le cose? Ero al trucco e ho solo detto scherzando ‘non possiamo vederci o c’è conflitto d’interesse’. Poi ci siamo anche parlati e abbiamo giocato“.