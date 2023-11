Ballando con le stelle 2023, il fuorionda del programma allo scoperto. Il talent show di Milly Carlucci promette al pubblico italiano sempre grandi colpi di scena. Davanti alle telecamere dello show in onda su Rai 1 non solo esibizioni, ma anche botta e risposta che rientrano nella storia del programma e che lasciano il segno. Prima Teo Mammucari e Selvaggia Lucarelli, adesso i riflettori si accendono su un altro concorrente che sembra avutto qualcosa da ridire nei confronti di un giurato della trasmissione.

Il fuorionda del dietro le quinte di Ballando con le stelle 2023, ormai non si parla di altro. Nelle ultime ore è stato messo in circolo un filmato che mostra Ricky Tognazzi durante un confronto con Giovanni Terzi. Tra i due sarebbe stato tirato in ballo il nome di Guillermo Mariotto. Tutti ricorderanno il voto dato dal giudice all’esibizione di Simone Ventura, ovvero 5. Ma scopriamo insieme cosa è successo.

Il fuorionda del dietro le quinte di Ballando con le stelle 2023: il video fa il giro del web alla velocità della luce

Queste le parole di Tognazzi durante lo scambio di vedute intrattenuto nel dietro le quinte del programma e in compagnia della sua partner e coreografa Tove Villfor e appunto Giovanni Terzi: “Ma chi l’ha dato 5 a Simona? Mariotto? Vabbè, Mariotto è scemo, gli è andato in pappa il cervello! Ma la cosa che ha detto di me, Simona e Tove? È una roba da… ti sei bevuto il cervello, veramente. Si è sognato un triangolo d’amore e poi si è addormentato, ma dai!”. Insomma, tutto è venuto allo scoperto.

Insomma, dopo la lite tra Simona Izzo e Selvaggia Lucarelli, ora anche Ricky non ha di certo perso l’occasione per sottolineare il suo dissenso in merito alla votazione data alla performance della dolce metà di Terzi. E cogliamo anche l’occasione per ricordare la parole di Guillermo Mariotto nel corso della terza puntata sulla performance della coppia Tognazzi-Villfor: “Ho pensato a Tognazzi, la Izzo, la Tove. Ho provato ad immaginarmi anche un triangolo, ad un buffet, dove si intrecciano con la Tove senza nulla su un tavolo. Poi però mi sono addormentato. Già, dopo questa fantasia ho davvero dormito”.

Nessuno a quanto pare va troppo per il sottile e la questione potrebbe essere affrontata anche nel corso della prossima puntata del programma. Per il pubblico italiano non resta che attendere, dunque, per scoprire fino a che punto i due riusciranno a raggiungere la pace. Ma date le premesse, l’impresa si fa alquanto ardua. Su X è il profilo “TV Italiana” a pubblicare un video estratto dal backstage della trasmissione.