“In sala operatoria”. Intervento chirurgico per Lino Banfi, l’annuncio di Milly Carlucci in diretta su Rai Uno

Lino Banfi, la rivelazione di Milly Carlucci. Da diversi giorni si parla della partecipazione a Ballando con le Stelle dell’amatissimo attore protagonista di tantissime commedie di successo. Durante la terza puntata dello show del sabato sera di Rai1 Banfi ha annunciato: “Con molta onestà, lungi da me la prosopopea di essere famoso, ma che altra popolarità mi deve arrivare, la gente mi vuol bene, sui social mi votano molto mi hanno detto, io non ci capisco molto, quindi stasera lascio come Greta Garbo, alla grande, voglio essere felice a casa, perché ho ottenuto un risultato da morire”.

La stessa Milly Carlucci ha provato a dissuaderlo: “Io capisco perché noi non lo diciamo, però comunque l’età c’è. Io ho una mozione, mi metto in ginocchio per chiedertela, non prendiamo le decisioni adesso. Pensiamoci, poi, arriviamo alla fine di tutti i balli, pensa stando in sala delle stelle insieme ai colleghi, perché noi ti amiamo, e i colleghi ti amano”.

Leggi anche: “Perché esco”. Ballando con le stelle, la verità di Lino Banfi: “Non l’avevo voluto dire a nessuno”





Lino Banfi operato, come sta l’attore

Durante la puntata di “La Volta Buona” Caterina Balivo ha chiesto un aggiornamento sulla questione Lino Banfi. L’attore ha infatti confermato di voler abbandonare lo show: “So come funziona il programma: dalla quarta puntata si comincia a parlare seriamente di ballo e io non ho gli anni né la forza per andare fino in fondo. Meglio ritirarmi vittorioso, dopo aver fatto tre o quattro cose buone. Volevo essere io a decidere quando lasciare: non andarmene da perdente”.

Ebbene Milly Carlucci ha rivelato che Lino Banfi “sta un po’ acciaccatello”. Il motivo? Una piccola operazione: “Allora Lino al momento sta provando… Adesso vediamo. Intanto è venuto a provare, però ha avuto una piccola operazione questa settimana”. Insomma, a quanto pare la conduttrice non demorde e vorrebbe che Lino continuasse il suo percorso nel programma.

Caterina Balivo ha ammesso che non sapeva nulla di questa operazione. Poi Milly Carlucci ha aggiunto: “Vediamo cosa succede. Non mi sento comunque di promettere niente. Si deve rispettare la volontà delle persone. Quando uno ti dice di non farcela va rispettata“. In ogni caso tutti i dubbi saranno sciolti proprio nella puntata di Ballando con le Stelle di domani sera, un appuntamento nel quale ci saranno dei super ospiti: “Qua sotto alla sala prove ci sono già Giorgio Pasotti ed Anna Valle a provare. Saranno nostri ballerini per una notte” ha fatto sapere Milly. E a quanto pare dovrebbe esserci pure Arisa…

“Ho deciso cosa fare”. Ballando con le Stelle, la scelta finale di Lino Banfi