Ballando con le Stelle: Lino Banfi ha deciso cosa vuole fare. Sabato, durante la diretta, il famoso attore pugliese ha detto che non vuole continuare la sua avventura nel programma di Milly Carlucci. La padrona di casa però ha subito detto all’uomo, poco dopo: “Aspetta, non prendiamo decisioni affrettate. Freezziamoci e ne parliamo meglio e poi deciderai la prossima settimana“. Ora però Lino è tornato a parlarne ospite a La Vita in Diretta con Alberto Matano: “Ma quindi sabato ci sarai sì o no?”, ha chiesto il conduttore.

>> “Oh, adesso basta!”. Grande Fratello, Signorini asfalta l’ex marito di Beatrice: “Renditi conto”

L’attore allora ha risposto: “Io con Alessandro sabato saremo lì. Ma aspettate, non per gareggiare. Verrò per trovare una soluzione. Domani vedrò anche Milly e i dirigenti. Perché per lasciare voglio trovare la soluzione giusta. La domanda è sempre la stessa: che cosa ancora devo conquistare? Sono felice così, ho fatto delle cose belle e ho ottenuto un bel risultato. Voglio che mi rimanga un bellissimo ricordo e adesso ce l’ho”.





Ballando con le Stelle: Lino Banfi ha deciso cosa vuole fare

E ancora Banfi: “Ho lo zucchero sulla bocca. Poi dopo si raffredda tutto. Anche perché dopo quattro puntate iniziano ad essere più duri nei giudizi e io voglio lasciare tutto così bello. Mi scuso solo con la mia maestra Alessandra. Queste tre puntate di Ballando sono state belle e rapide. Un cammino rapido che non pensavo accadesse”.

Poi dice Lino Banfi: “Stamani mi sono svegliato pensando ‘ma io davvero ho fatto tre puntate di Ballando con le Stelle?’. Mi sono sentito un po’ frastornato onestamente. Non mi sarei mai aspettato tutto questo amore. Anche per strada le persone mi fermano e mi fanno i complimenti. Per questo dico ‘perché lasciare dopo?’ Meglio abbandonare adesso che è tutto dolce. Spero che possiate capire il mio punto di vista”.

Alessandra Tripoli dal canto suo ha detto: “Lui ha ancora tanto da dare, ma vi spiego perché vuole lasciare. Perché è così umile da sentirsi in difetto di non poter fare quanto gli altri. Però la verità è che può fare ancora moltissimo. Rispetto qualsiasi decisione prenda, però per me lui è uno che può fare tanto. In ogni caso mi trovo benissimo con Lino ed è una persona speciale”.

Leggi anche: “Sei tu a dover lasciare subito la casa”. Grande Fratello, l’annuncio a fine serata di Signorini