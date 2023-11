Alfonso Signorini asfalta l’ex marito di Beatrice Luzzi. Durante la diretta di lunedì 6 novembre del Grande Fratello 2023, è entrato in gran sorpresa Alessandro, l’ex marito della Luzzi. Prima di farlo entrare nella casa, Alfonso ci ha parlato un poi in collegamento e l’uomo gli ha raccontato come si sono conosciuti con Beatrice. In tanti però hanno notato che l’uomo aveva un difetto: era molto logorroico nel dare le risposte a Signorini.

>> “Sei tu a dover lasciare subito la casa”. Grande Fratello, l’annuncio a fine serata di Signorini

Il padrone di casa all’inizio non gli ha dato molto peso ma ad un tratto è sbottato con l’ospite proprio davanti all’ex moglie in lacrime. Ma cosa è successo praticamente? Signorini prima di congedarlo e mandarlo nella casa, gli chiede qual è il motivo per cui si sono lasciati con Beatrice. Ancora una volta Alessandro si lascia andare a un grasso discorso davvero molto lungo.





Alfonso Signorini asfalta l’ex marito di Beatrice Luzzi

Ed è precisamente in questo momento che decide di fermarlo sul nascere: “Quando senti questi applausi non è che il pubblico è in visibilio, semplicemente devi troncarla”. A questo punto Beatrice viene invitata in disparte nel tugurio e qui si può vedere un video messaggio dei figli. Poco dopo, mentre Beatrice è in lacrime, entra l’ex marito, Alessandro ma lei è freezzata.

L’uomo conquista tutti col suo discorso potente e dolce: “Sono dalla tua parte e lo sarò sempre”, dice Alessandro. E ancora: “Spero che Beatrice se la goda come tutti gli altri. Le dico di viversi i rapporti in libertà e leggerezza”, rispondendo riguardo le storie di presunto amore nate nella casa. A questo punto Alfonso Signorini dice ai due: “Sembra che non vi siate mai lasciati e questo è bellissimo. È la dimostrazione che un grande amore rimane”.

Alfonso alla fine fa sapere che sarebbe bello rivederli di nuovo insieme come una coppia e che il mondo dei social è tutto con Alessandro e le sue splendide parole su Beatrice. In effetti l’uomo ha tranquillizzato la donna dicendole che i figli sono tranquilli e stanno bene e che la seguono sempre. E sopratutto che è facile per loro, perché la vedono sempre in tv, ma per lei è complesso perché non li vede mai.

Leggi anche: “Ha ragione, non può non piangere”. Al Grande Fratello le giuste lacrime di Beatrice