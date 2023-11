Momento di grande commozione al Grande Fratello. Beatrice Luzzi è scoppiata in lacrime improvvisamente grazie ad una decisione presa dagli autori e da Alfonso Signorini. Infatti, è stata chiamata dal conduttore e le è stato mostrato un video davvero inatteso. Quando ha visto quelle immagini, quasi non ci credeva e quindi inevitabilmente non è riuscita a contenere il pianto. Una sorpresa che l’ha resa veramente estremamente felice.

Il filmato del Grande Fratello ha emozionato tantissimo Beatrice Luzzi, infatti le lacrime sono state una naturale conseguenza. Impossibile bloccarle e proprio questo ha conquistato ancora di più i telespettatori, dato che la sua spontaneità è sempre più apprezzata. Anche gli altri concorrenti l’hanno nominata come preferita della settimana, quindi il suo percorso nella casa continua nel migliore dei modi e lei resta tra le favorite alla vittoria.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi in lacrime per la sorpresa

Durante la puntata in diretta del Grande Fratello, Beatrice Luzzi è finita tra le lacrime commuovendo l’intero pubblico. Sono spuntati nel filmato i due figli dell’attrice, i quali le hanno inviato un bellissimo messaggio. Si sono presentati insieme al loro amato cagnolino e il minore ha esordito così: “Ciao mamma, ormai abbiamo un anno in più da quando sei entrata. A casa stiamo benissimo e non ti sei persa niente, forza mamma“. Poi è toccato al più grande spronare il genitore.

L’altro figlio di Beatrice ha invece esclamato: “Io nomino Beatrice Luzzi perché deve rimanere nella casa. Devi stare serena per ciò che succede fuori e dentro. Fino a quando non sarai tu stessa a spegnere le luci della casa”. Si sono salutati e lei non ha retto all’emozione. L’augurio del figlio maggiore è che la mamma possa restare fino alla fine e quindi spegnere appunto le luci per rientrare in studio ed essere proclamata vincitrice.

Beatrice ha un fan club decisamente esclusivo, attento e appassionato: i suoi figli. ❤️ #GrandeFratello pic.twitter.com/ucIkG9p9dh — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 6, 2023

I telespettatori hanno reagito molto positivamente a questo filmato dei figli di Beatrice, infatti il grande amore dimostrato dai ragazzi è stato contagioso. Difficile non emozionarsi di fronte a delle immagini del genere.