Chi è stato eliminato dal Grande Fratello 2023 lunedì 6 novembre? Prima di arrivarci, vi basti sapere che è stata una puntata a dir poco movimentata (come tutte quelle del lunedì c’è da dire), ma stavolta è iniziato un meccanismo che ci sembra funzionare e alcune dinamiche sembrano davvero andare alla grande. Si è parlato chiaramente, subito, delle offese di Giampiero Mughini ad Angelica Baraldi. Alfonso Signorini ha dato parola a Beatrice Luzzi e Fiordaliso che non sono d’accordo con le accuse lanciate da Angelica.

Il padrone di casa ha quindi fatto notare alla giovane che durante la diretta aveva continuato a tenere la mano a Mughini: “Ero scioccata, non so come gestire queste cose”, ha raccontato la ragazza. A fare chiarezza come sempre è Beatrice Luzzi che ha dichiarato: “Ho seguito le prime scuse e non le seconde. Li ho visti nei giorni a seguire. Di questa cosa poi non si era più parlato”.





Chi è stato eliminato dal Grande Fratello 2023

Proprio la Luzzi è sempre più in intimità con Massimiliano Varrese, mentre Giuseppe Garibaldi sta cercando di riconquistarla. La donna, durante la serata, ha anche riabbracciato un terzo “spasimante”: l’ex marito, che ha conquistato il pubblico di Canale 5. Ad un tratto è entrata poi Greta Rossetti nella Casa per parlare animatamente con Mirko Brunetti, Angelica e Anita.

Alla fine si è andati a parlare del televoto e nonostante Alfonso Signorini dicesse che gli ultimi avvenimenti avevano fatto ribaltare il risultato, tutti sapevano da giorni che la più votata sarebbe stata Angelica. Ed infatti è proprio la Baraldi è in nomination per questa settimana al Grande Fratello 2023. Ma chi è uscito? Il concorrente eliminato nella puntata di lunedì 6 novembre è Giselda votata con solo il 14,22%.

Ecco gli altri votati: Giampiero 25,60%, Giuseppe 23,49%, Alex 22,25%, Angelica 14,44%. Come si può vedere, sia Angelica che Giselda, hanno combattuto per un pugno di mosche di voti. Ed è per questo che Alfonso diceva che si stava ribaltando la situazione. Ora Angelica rischia di uscire la prossima settimana, se non cambia subito strategia.

