Beatrice Luzzi, non c’è giorno o diretta del Grande Fratello in cui non si parli di lei. Diretta e con un carattere forte, la personalità dell’attrice è emersa sin dai primi giorni nella Casa e spesso suo malgrado. Perché si è fatta terra bruciata o quasi, con molti coinquilini pronti a puntarle il dito contro a ogni occasione. Il pubblico di Canale 5, però, vede in lei la numero uno di questa edizione e contrariamente a quanto avviene in Casa le dimostra tutto il suo supporto votandola sempre come preferita.

La nomination per lei è ormai una certezza, così come lo è il fatto che ne esca sempre vincitrice. Negli ultimi giorni, poi, c’è stato un avvicinamento sospetto. Dopo Garibaldi, con cui ha però più o meno chiarito anche se non mancano alti e bassi nel loro rapporto, è arrivato il cambio di rotta di Massimiliano Varrese. Prima nemici giurati, poi amici. E addirittura qualcosa di più da parte del collega attore, anche se molti credono sia tutta strategia.

Orrore su Beatrice Luzzi: il video choc fuori dal GF

Anche secondo Garibaldi Massimiliano si è avvicinato a Beatrice per uno scopo. “Massimiliano sta giocando e tu devi essere all’altezza”, le ha detto in mattinata mettendola in guardia. “Io sto al gioco”, le ha risposto motivando così la sua vicinanza all’attore e rimproverando Giuseppe di avere comportamenti altalenanti e contraddittori nei suoi confronti.

Insomma, si parlano ma la situazione resta comunque tesa tra Beatrice e Garibaldi. E chissà come potrebbe evolvere se Alfonso Signorini le mostrasse in puntata un video-montaggio assurdo che in queste ore sta circolando in rete. Un video che, scrive il sito Biccy, sarebbe stato pubblicato dallo zio di Giuseppe.

Questo video pubblicato dallo zio del ratto ma io mi chiedo sono tutti deficienti in questa famiglia? Ma vi siete impazziti? #grandefratello pic.twitter.com/pklvQilNVt — Maka (@MarikaVocale) November 6, 2023

spiegatemi questo video e perché lo zio di garibaldi lo ha postato#grandefratello pic.twitter.com/z10S7FpCPR — 𝚖𝚊𝚛𝚝𝚒ツ (@meagainstmes) November 6, 2023

Nel filmato che ha fatto arrabbiare i fan dell’attrice si vedono dapprima delle bare vuote, poi una con dentro Beatrice e alla fine una clip di Giuseppe che manda baci e saluta. L’uomo ha anche condiviso un’altra clip per supportare il nipote augurandosi “che continui così e che riesca ad arrivare fino alla fine con i sani principi che ha e che porti avanti il nome della Calabria”. Ma quel video con le bare, decisamente di pessimo gusto, è diventato immediatamente virale sui social, e come detto Signorini potrebbe decidere di mostrarlo durante la diretta.