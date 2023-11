Il Grande Fratello torna con una nuova diretta e come ogni settimana c’è grande attesa. Stavolta forse ancora di più perché senza dubbio protagonisti della serata saranno Letizia Petris e Paolo Masella, sempre più vicini. Pochi giorni fa infatti lei ha deciso a sorpresa di lasciare il suo fidanzato, dopo aver capito di provare un interesse, molto più che ricambiato, per il coinquilino. Ci saranno le consuete sorprese e con ogni probabilità tornerà nella Casa Greta Rossetti, la ex o non ex di Mirko Brunetti.

E poi una nuova eliminazione, con un concorrente che dovrà lasciare definitivamente e immediatamente il gioco. A scontrarsi al televoto ci sono 5 inquilini: Alex Schwazer, Garibaldi, Giselda Torresan, Angelica Baraldi e Giampiero Mughini. E stando a un sondaggio lanciato un sondaggio sul sito di Novella 2000 è a rischio uscita Angelica, risultata la meno votata. Il preferito, sempre secondo questo sondaggio, è invece Mughini.

GF, pubblico inferocito con Rosy Chin: “Da denuncia”

Ma chissà se come chiede il pubblico si affronterà anche l’episodio con Rosy Chin protagonista. Una roba “da denuncia”, scrive qualcuno che riposta il video in cucina. Lì la chef e imprenditrice stava cucinando la lasagna per gli altri, quando Fiordaliso e Giselda hanno cominciato a chiacchierare con lei.

La cantante ha detto di non aver mai visto le uova nella pasta al forno. “Sì sì, al Sud lo fanno“, la risposta di Rosy, che però ha poi iniziato a parlare delle uova usate: “Stavano per spuntare le gambe e camminare anche… La Gisy se n’è accorta nel momento in cui le ha pelate“. E in effetti Giselda si era posta il problema se fossero scadute e Rosy le aveva risposto con un “Eeeeeh… shhhhhh! Pensa che le ho usate tutte“.

VISTO CHE NESSUNO LO HA RIPOSTATO, MA TUTTI NE PARLANO

Video dove Giselda e Rosy parlano delle uova vecchie ed ipotizzano siano scadute

Dicono che sono lì forse da quando sono entrati in casa. AIUTO.

#GrandeFratello

noi e ridiamo e scherziamo per le uova scadute ma non c’è proprio nulla da scherzare.



può venire la salmonellosi, vomito, diarrea, febbre ma siamo seri? È DA DENUNCIA PARTENDO DA ROSY A FINIRE AGLI AUTORI CHE HANNO PERMESSO CIÒ #GrandeFratello

Il tutto davanti alle telecamere e chi guardava la diretta in quel momento ha iniziato a preoccuparsi per la salute dei concorrenti. “Noi e ridiamo e scherziamo per le uova scadute ma non c’è proprio nulla da scherzare. Può venire la salmonellosi, vomito, diarrea, febbre ma siamo seri? È da denuncia partendo da Rosy a finire agli autori che hanno permesso“. Anche la besciamella è finita sotto osservazione, tanto che qualcuno si è chiesto:“Ma siamo sicuri che questa è una chef?”.