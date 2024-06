Amici 23 è finito già da qualche settimana. Ha vinto Sarah Toscano e ovviamente ora l’attenzione è sulla cantante e gli altri finalisti, tutti impegnati tra nuovi progetti, interviste e instore. Ma anche se mancano mesi alla partenza ufficiale di Amici 24 e come detto il pubblico è ancora molto concentrato sui protagonisti dell’edizione appena conclusa ma in rete è già pieno di indiscrezioni sulla prossima. E una delle ultime riguarda un possibile addio alla scuola.

Il talent più famoso della tv riaprirà le porte agli aspiranti di canto e ballo solo a settembre ma è ovvio che si sta già pensando al ritorno del programma e senza dubbio non mancheranno novità. Attualmente sono in corso i casting per gli allievi e proseguiranno per tutta l’estate i provini. Chissà chi sarà la prossima Sarah, il prossimo Holden o la prossima Marisol. E i prof, tutti confermati?

“Lascia Amici e torna in Rai”: bomba su prof

Di certo il pubblico si chiede chi saranno i prossimi protagonisti della trasmissione anche sul fronte insegnanti e gli ultimi rumor riguardano proprio il cast di prof che, stando a quanto si dice nell’ambiente, potrebbe subire delle piccole modifiche. In particolare un possibile (perché non c’è nulla di confermato) addio di uno degli insegnanti più amati della trasmissione.

Stiamo parlando di Emanuel Lo. Sono ormai 2 anni che il coreografo e ballerino fa parte del corpo docenti del programma di Maria De Filippi ma dalle ultime voci, riportate dal portale Abruzzo Cityrumors, pare che il compagno storico di Giorgia possa non fare ritorno per Amici 24. Ma non solo.

Stando a quanto si legge, infatti, potrebbe fare addirittura tornare in Rai lasciando così definitivamente Mediaset. Non ci sarebbe nemmeno bisogno di aggiungere che al momento questa è una voce di corridoio. Non è dato da sapere se il coreografo lascerà davvero il talent show di Maria De Filippi ma se così fosse sarebbe sicuramente un duro colpo per i fan della ‘coppia’ Emanuel Lo e Lorella Cuccarini.