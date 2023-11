Grande Fratello, tutti sicuri dell’ingresso di una nuova concorrente. Precisamente Greta Rossetti, la ex o non ex di Mirko Brunetti. Il ristoratore laziale, ultimo in ordine di tempo entrato nella Casa più spiata d’Italia, ha cominciato l’avventura nel reality show di Canale 5 in un momento di crisi con la nuova fidanzata, conosciuta proprio nel corso della sua partecipazione a Temptation Island. Era arrivato al villaggio con Perla, ma è uscito con Greta. I loro rapporti, tuttavia, si sono incrinati negli ultimi tempi e le ultime voci davano per certo l’ingresso di lei nella Casa.

Ma dagli ultimi rumor questo ingresso è saltato. O meglio, entrerà ma solo per un confronto con Mirko Brunetti che comunque ha parlato di lei in questi giorni. Nella nuova puntata del GF, dunque, il pubblico potrebbe assistere a un chiarimento tra i due ex Temptation Island ma solo quello. Si tratterà, quindi, di un’apparizione momentanea e non di un ingresso da concorrente. Ma perché sarebbero – condizionale d’obbligo – cambiati i piani?

GF, perché Greta Rossetti non entra come concorrente

Il motivo di questa scelta è stato svelato da Amedeo Venza. Secondo l’esperto di gossip social, la dinamica che si sta creando tra Mirko e Angelica Baraldi sarebbe risultata così interessante da far slittare l’ingresso dell’ex tentatrice: “Salta per il momento la partecipazione di Greta al GF! Il motivo sarebbe molto semplice, Mirko si sta avvicinando molto ad Angelica e chiaramente questa è una bella dinamica da tenere d’occhio”, scrive Venza.

“Ma a mettere un po’ di sano pepe ci pensa il GF, che questa sera farà entrare Greta solo ed esclusivamente per mettere in chiaro un po’ di cose e rimescolare gli equilibri”, conclude l’esperto di gossip. Del resto anche la stessa Greta in una Storia Instagram ha in un certo senso confermato questo scoop.

A chi le ha fatto notare la complicità tra Mirko e Angelica, con tanto di foto di loro due che ballano vicini vicini, l’ex Temptation ha risposto: “Vado a rimettere in ordine la situazione, a domani sera”. Quindi l’ingresso di Greta per il momento è solo legato alla puntata di lunedì. Riuscirà a interrompere questa complicità sul nascere o dobbiamo aspettarci una nuova coppia al GF dopo Paolo e Letizia?