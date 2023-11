Grande Fratello, Massimiliano Varrese si avvicina a Beatrice e il sospetto di Giselda. Fin dall’inizio dell’edizione 2023 del reality di Canale 5 i due attori presenti nella Casa si sono messi in evidenza. Sicuramente stiamo parlando di due caratteri forti, anche se diversi. Tra i due i rapporti sono stati sempre molto tesi. Ad un certo punto Beatrice ha svelato perché non può andare d’accordo con Massimiliano.

“È una persona individualista e sta facendo un gioco sporco nei miei confronti – ha detto Beatrice Luzzi – Possibile che non abbia altro da fare che fare la guerra a me?”. E la riposta di Massimiliano Varrese non si è fatta attendere: “Sono annoiato e stufo di questa situazione con Beatrice, sta diventando nociva nella casa”. Negli ultimi giorni, però, la situazione è cambiata radicalmente. L’attore sembra essersi avvicinato molto a Luzzi. Dalla tregua si è passati a parlare addirittura di ‘attrazione’. Ma c’è chi pensa che sia tutta una strategia.

I sospetti sull’avvicinamento di Massimiliano a Beatrice

Già qualche giorno fa Ciro aveva affermato: “Se lo fai succede un casino, fra’. Cade la casa. Il protagonista di questa cosa? Ragazze al centro c’è Max. Se lui arriva fino alla fine, la porta a fare una cosa del genere e poi la molla e le dice… Mamma mia succede un casino veramente. Io non posso dirlo è una cosa pensata da lui. Non lo sto inventando, è verissimo. Quando succederà direte ‘Massi che hai combinato?’. Non posso dire chi è l’altra persona coinvolta”.

Recentemente in un video c’è Massimiliano Varrese che ammette di provare attrazione nei confronti di Beatrice Luzzi. Un cambio di rotta imprevedibile fino a poche settimane fa. Di fronte a certe dichiarazioni, però, Giselda Torresan ha un sospetto: “E se è una strategia?“. Probabilmente non è la sola a pensarlo, ma prima gli altri non capiscono, poi lo stesso Massimiliano fa: “Hai capito Giselda, zitta, zitta, si sta svegliando…“.

sono ormai un po' di giorni che possiamo dirlo, facciamolo oggi: giselda benvenuta ufficialmente al grande fratello 🍽️pic.twitter.com/gpF4tBHDgu — Paola. (@Iperborea_) November 6, 2023

La stessa Giselda ha poi aggiunto: “Io ci vedo chiaro“. Secondo lei, insomma, è impossibile che dopo tanti scontri i due ora vadano d’amore e d’accordo. “C’è qualcosa – dice ancora – Non so da parte di chi però mi sembra strano”. E fra i telespettatori c’è chi la pensa allo stesso modo: “Abbiamo visto tutti Varrese avvicinarsi a Beatrice solo dopo aver perso il televoto contro di lei, quello dove era sicuro di vincere. Bea ha fatto un passo indietro su di lui esclusivamente perché forviata dalle parole di Alfonso sulle percentuali del televoto”. Il sospetto è ben fondato?

