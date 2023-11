Grande Fratello 2023, se questa doveva essere la stagione del politicamente corretto allora qualcosa è andato storto. Nella giornata di ieri Jill Cooper, Fiordaliso e Anita Olivieri sedute sul divano mentre guardano altri concorrenti ballare hanno fatto pesanti apprezzamenti su un concorrente, additandolo come omosessuale. Ad aprire è stata Anita che ha detto: “Lo vedi il bacino? Basta”. Pensiero che aveva espresso già qualche ora prima.

“Comunque io ho una teoria che non posso dire. Lui non è così ‘sportivo’ come sembra. Non è una cosa sbagliata, ma è la mia ipotesi. Non voglio sentirmi in colpa a pensarlo. Pensare una cosa del genere di un ragazzo mica è illegale siamo onesti”. Parole che hanno incontrato anche il favore di Fiordaliso e pare anche di altri.





GF 2023, dubbi sull’orientamento sessuale di Vittorio Menozzi

“Ok è la nostra teoria, magari sbagliamo. Di sicuro non ne parlerò. Però penso che non sei l’unica a pensarla così. Perché mi hai acceso questa cosa, la pensavo per i cavoli miei e adesso sei venuta tu a dirmelo”. Il web ha criticato il loro cattivo gusto e chiesto per la puntata di questa sera provvedimenti ufficiali.

Ad essere preso di mira è Vittorio Menozzi che non ha ancora commentato perché non sa che questa conversazione è avvenuta. Intanto stasera sarà resa dei conti. Il televoto che giovedì scorso ha eletto Alex Schwazer il concorrente meno votato in questa tornata di votazioni è servito a eleggere il nome del primo eliminato in vista della puntata eliminatoria di lunedì 6 novembre.

Ridere per come Vittorio muove il bacino.

Allusioni a gogò ieri.

Vergognose!!!!#grandefratello pic.twitter.com/MrXwoFWasz — Lalla (@Lalla84455247) November 5, 2023

Data in cui sarà decretato il nome del prossimo concorrente eliminato dal gioco. A rischiare di dovere abbandonare la Casa sono 5 concorrenti in totale: Alex Schwazer, Giampiero Mughini, Giuseppe Garibaldi, Giselda Torrsan e Angelica Baraldi.