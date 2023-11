Grande Fratello 2023, scoppia la rivolta. Di puntata in puntata gli equilibri nella casa più spiata d’Italia possono sicuramente essere soggetti a variazioni.A creare qualche trambusto, la notizia dello slittamento del programma per il prossimo marzo e questo nonostante si pensasse a un’edizione inizialmente più breve. Ma a solllevare il polverone in casa tra gl iinquilini, un’altra situazione venuta alla luce dopo la rivelazione di Massimiliano Varrese.

Rivolta al Grande Fratello 2023, Massimiliano Varrese rivela le reali intenzioni. Un momento quella della cena che sembrava procedere come di consueto, poi la rivelazione dell’attore alla tavolata: il gieffino ha detto che a sostegno di Alex Schwazer, alcuni di loro sarebbero disposti a fare lo sciopero della fame: “Se parte da noi, se facciamo anche un appello in inglese, potrebbe iniziare a fare il giro di tutta Italia e potrebbe muoversi un bordello di gente”.

E ancora: “Se parte da qui, fuori a livello mediatico esplode una bomba”. Come ormai è noto Alex è intento ad allenarsi per poter prendere parte alle prossime Olimpiadi. Inoltre il gieffino attualmente si trova a vivere anche un’altra situazione. Rischio eliminazione per lui: Alex si trova attualmente al televoto. E sempre a proposito del concorrente, di recente un’altra confessione avrebbe attirato l’attenzione del pubblico.

L’atleta ha deciso di lasciarsi conoscere senza mezze verità ed è questa la qualità che più di tutte il pubblico continua ad apprezzare. Proprio per la sua trasparenza, Alex è stato interessato molto spesso in accesi confronti in casa, come ad esempio nel caso di Beatrice Luzzi. E nelle ultime ore, è arrivata anche la confessione che nessuno si sarebbe mai aspettato.

MA COSA STATE DICENDO FARE LO SCIOPERO DELLA FAME PER ALEX E’ TUTTO ASSURDO NON POTETE FAR PASSARE UN MESSAGGIO DEL GENERE VERGOGNATEVI#GrandeFratello pic.twitter.com/8Cj1tIGdPp — Natascia S.S.Lazio🦅 (@LaganaNatascia) November 4, 2023

Il concorrente si trovava in chiacchiera insieme a Giampiero Mughini e Marina Fiordaliso quando ha rivelato: “Ho bestemmiato due volte sul tapis, ma stavo per cadere. Scusate, ma stavo per rischiare la vita”. Ovviamente il video del momento non poteva che fare il giro del web in poco tempo. Insomma, non si può dire che il gieffino non sia tra i più chiacchierati dell’attuale edizione dello show.