Grande Fratello, Greta Rossetti attacca Angelica Baraldi. C’era da aspettarselo, l’ingresso nella Casa di Mirko Brunetti ha fin da subito acceso l’interesse per quello che sarebbe potuto succedere con le sue ex fuori. E infatti pochi giorni fa Greta gliene ha dette quattro dopo aver visto il giovane reatino avvicinarsi sempre di più ad Angelica. L’ex protagonista di Temptation Island è intervenuta in puntata criticando pesantemente Mirko.

“Non so cosa ha in testa, non capisco – ha poi commentato Greta Rossetti sui social – Mi conosce e sa quante certe cose possono darmi fastidio, ma non si sta preoccupando minimamente di questo. Quindi continuo a guardare, ma una volta che per me il limite è superato non datemi della cattiva. Perché o si sta fumando il cervello o ha dei problemi. Io voglio un uomo, non un ragazzino di 12 anni che lì dentro non sa fare altro che flirtare con altre ragazze fidanzate“.

Greta se la prende con Angelica: “Gatta morta…”

Qualche settimana fa Beatrice Luzzi aveva dato ad Angelica Baraldi della “gatta morta“. Adesso la stessa espressione è stata usata da Greta Rossetti all’indirizzo sempre della 26enne modenese. L’ex fidanzata di Mirko Brunetti ha pubblicato una storia su Instagram con la scritta “Croccantini per le gatte morte ne abbiamo?”. I fan si chiedevano se Greta si riferisse proprio ad Angelica e poco dopo la ragazza ha tolto ogni dubbio.

Tutto è stato provocato da un ballo sensuale tra Angelica e Mirko. E Greta si è lasciata andare: “Ringrazio mamma di avermi fatta educata. Cosa non si fa pur di essere salvata dalla nomination. Mirko adesso svegliati. Viva le gatte morte. Ragazzi sto guardando la diretta. Comunque le ho sempre odiate fin da piccola le gatte morte. Se vuoi una cosa dillo e non ti nascondere. Se ti nascondi sei una gatta morta. Io se voglio una cosa lo dico chiaro. Dietro ad ogni gatta morta c’è una… non dico la parola… viva. Sono senza parole. Quelle più gatte morte sono le fidanzate. Sono davvero senza parole ragazzi. Ma vai fuori dal ca**o“.

Che cinemaaaa

Greta contro Angelica che balla con Mirko

Mi sa che alla fine hanno deciso di accorpare #TemptationIsland Winter e #GrandeFratello perché questa scena urla video pinnettu con lei che vede il fidanzato ballare con la tentatrice 😂 pic.twitter.com/CKZAC29RoL — M.D.L.♥ (@WayOfEscape) November 5, 2023

E ancora: “Dai che lunedì ti eliminano. Quindi se io non vedo il mio ragazzo per un mese ed entra al Gf un altro uomo io sbarello? Ma cosa sto sentendo. Mi state caricando. Io ringrazio il cielo che la casa è a Roma e io sono lontana. Perché sono buona e cara ma quando parto nessuno mi ferma. A tutto c’è un limite. Tanto lunedì quella tornerà dal suo Rick. Viva l’amore al giorno d’oggi. Io non ci sto capendo più nulla. Mi dite che è uno schifo. Meno male che l’avete capito tutti e vi ringrazio”.

