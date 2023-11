Situazione sempre più ambigua al Grande Fratello per quanto riguarda Mirko Brunetti, quindi Greta Rossetti ha deciso di rompere il silenzio e di parlare una volta per tutte. Una sorta di ultimatum nei confronti di colui che sarebbe ancora il suo fidanzato, sebbene siano in una sorta di pausa di riflessione. Lui si è avvicinato un po’ troppo ad una concorrente e lei non l’ha presa bene. Infatti, ha immediatamente replicato ad alcuni utenti su Instagram.

Nella casa del Grande Fratello Mirko Brunetti sembra si stia interessando ad una ragazza, anche se non è ancora successo qualcosa di molto intimo. Greta Rossetti non ha voglia di assistere a tutto questo e lo ha detto chiaramente, quindi non sono da escludere dei nuovi incontri nel reality show, come già successo poco tempo fa. Ora ha affidato il suo pensiero ai social e la sua è stata una dura risposta nei confronti dell’ex Temptation Island.

Grande Fratello, Mirko Brunetti vicino ad una gieffina: la reazione di Greta Rossetti

Stando ad alcuni filmati, che stanno diventando virali soprattutto su TikTok, il concorrente del Grande Fratello sembra sempre più affine con una compagna di avventura. Greta Rossetti è quindi esplosa definitivamente attraverso un’Instagram story: “Non so più cosa pensare, so solo che sono brava e buona. Guardo e sto zitta, ma la mia pazienza ha un limite. Una volta superato può venire chiunque a me, non interessa più e sicuramente è qualche giorno che vedo comportamenti che non mi piacciono, né da parte loro e né da parte sua”.

Mirko sembrerebbe essere sempre più interessato ad Angelica Baraldi, quindi Greta ha aggiunto: “Non so cosa ha in testa, non capisco. Mi conosce e sa quante certe cose possono darmi fastidio, ma non si sta preoccupando minimamente di questo. Quindi continuo a guardare, ma una volta che per me il limite è superato non datemi della cattiva. Perché o si sta fumando il cervello o ha dei problemi. Io voglio un uomo, non un ragazzino di 12 anni che lì dentro non sa fare altro che flirtare con altre ragazze fidanzate“.

La rabbia di Greta si è conclusa così: “Altrimenti devo pensare che il suo è un vizio. Andare nei programmi e fare questo e non iniziate a dirmi che sta giocando, si sta divertendo perché c’è una linea sottile che non deve essere superata. E credetemi è lì lì. Perché brava sì, ma fessa no“.