Grande Fratello 2023, cosa sta succedendo tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese. I due attori non sempre hanno avuto momenti di incontro, anzi, il pubblico italiano ha certamente assistito ad accesi scontri piuttosto che alla tregua. Eppure spesso le più grandi amicizie provano a iniziare esattamente da attimi di attrito per poi riscoprirsi forse le più sincere di sempre. E la fortuna vuole che proprio nella casa più spiata d’Italia questo stia accadendo, e proprio tra loro due. Scopriamo insieme tutti i dettagli e gli aggiornamenti delle vicende tra inquilini.

Il rapporto oggi tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese, pace fatta? Se non pace, forse si potrebbe osare pronunciare la parola ‘tregua’. I due gieffini non sono partiti nel miglior modo, sia per caratteri divergenti che vedute differenti. Ma forse il loro segreto sta proprio nel continuare ad ‘annusarsi’ a debita distanza per poi tentare alcuni riavvicinamenti.

Il rapporto oggi tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese, pace fatta? Il gesto arriva a sorpresa

“Massimiliano, se adesso Beatrice si siede sul tuo letto fai una scenata come l’altra volta? Ti voglio far notare una cosa, hai visto quando si depongono le armi? Beatrice non è cambiata, lei è sempre stata dolce. Ho una domanda anche per Beatrice: ora lui non è più un serpente?”, sono state le recenti osservazioni mosse dall’opinionista del programma, Cesara. E a sollecitazione, Varrese ha dato la sua risposta: “Io ho sempre manifestato il desiderio di avvicinarmi a Beatrice. Gli avevo confidato a Giuseppe che aspettavo quando ci sarebbe stato uno scatto. Dopo il confronto in studio ho visto Beatrice in un altro modo. Non bisogna provarci per forza con una donna”.

Nelle ultime ore poi il gesto che ha lasciato tutti senza parole. A sorpresa infatti Massimiliano sembra aver inserito il nome di Bea tra i preferiti della casa. Insomma, i due non nascondono di provare ad avere un rapporto migliore e ne hanno parlato apertamente in zona beauty in presenza di Ciro Petrone: “La scorsa settimana o questa, ti ho messo tra i preferiti”.

E la reazione di felicità e sorpresa sul volto di Bea si è distinta subito, le sue parole di meraviglia poi ne sono state la conferma: “Davvero?”, per poi aggiungere: “Anche io ti ho messo tra i preferiti, non ricordo pure io se in questa o nella scorsa settimana, ma insomma quello è”, ha ribadito. Massimiliano Varrese dunque conclude: “E io sono coerente, quando decido una cosa è quella”.