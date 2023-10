Dalle stelle alle stelle, stavolta è proprio il caso di dirlo: Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese finiscono sulla graticola dopo una clip mandata in onda durante la puntata di ieri, lunedì 30 ottobre, del Grande Fratello. Stavolta c’è ben poco da nascondere: la situazione è chiara e il pubblico non li perdona. Subito dopo la scoperta di ieri sera, infatti, suoi social è partito un appello a Signorini perché metta fuori dalla Casa la coppia di attori. A sollevare dubbi era stata anche Cesara Buonamici.

Davanti al riavvicinamento sospetto tra i due ha detto: “Massimiliano, se adesso Beatrice si siede sul tuo letto fai una scenata come l’altra volta? Ti voglio far notare una cosa, hai visto quando si depongono le armi? Beatrice non è cambiata, lei è sempre stata dolce. Ho una domanda anche per Beatrice: ora lui non è più un serpente?”. Frase davanti alla quale Varrese non è rimasto in silenzio.





GF 2023, ancora dubbi su Varrese e Beatrice Luzzi

“Io ho sempre manifestato il desiderio di avvicinarmi a Beatrice. Gli avevo confidato a Giuseppe che aspettavo quando ci sarebbe stato uno scatto. Dopo il confronto in studio ho visto Beatrice in un altro modo. Non bisogna provarci per forza con una donna”. Parole quanto meno strane visto il comportamento tenuto fino a una settimana fa.

A completare il quadro ci ha pensato una clip mandata in onda da Signorini in cui Giuseppe Garibaldi svela un retroscena. L’ex fiamma della Luzzi dice che Beatrice e Massimiliano sono “due professionisti”, come se volesse far intendere che stanno recitando. Il gieffino calabrese conferma: “Si vede la maturità, che sanno recitare, esibirsi”.

Cosa c’è dietro quanto sta accadendo tra Beatrice e Varrese al GF? Secondo una parte del pubblico un piano stabilito a tavolino per arrivare fino in fondo. Abbastanza per chiedere a Signorini di andare fino in fondo ed eliminare, se necessario, la coppia del gioco. “Al grande fratello vogliamo solo gente autentica”, tuona un fan sulla pagina social del GF.