Grande Fratello 2023, altro che amici: su Beatrice Luzzi si scatena l’ennesima bufera. La puntata di ieri è stata ad alta tensione nella Casa, con Alfonso Signorini che ha iniziato la trasmissione con una sfuriata nei confronti dei concorrenti: “Questa sera non ci saranno sempre le solite crisi. A proposito di crisi. Io stasera ho un po’ il dente avvelenato un po’ con tutti, poi lo dirò. Questi ragazzi che entrano in crisi per qualsiasi stupidata. C’è addirittura chi è in crisi da quando è entrato”, aveva detto.

E ancora: “Ma io dico piuttosto state a casa vostra, non venite al Grande Fratello se passate il tempo in giardino a dire sono in crisi, perché per voi ce ne sono altri mille che vorrebbero entrare e che non lo possono fare. Quindi non fate tante storie. Ma glielo dirò anche in faccia, perché mi sono un po’ stufato”. Se l’era presa con un uno in particolare.





GF 2023, da Rosy Chin brutto gesto contro Beatrice Luzzi

Ciro, al quale signorini aveva detto: “Prendi una tisana rilassante, non so che dirti. Il discorso è sempre questo, se non state bene dentro la casa uscite. Ve lo dico con grande schiettezza. Non è che vi teniamo lì con la pistola alla tempia. Vorrei ritrovare dentro la casa, l’entusiasmo con cui siete entrati. Purtroppo questo entusiasmo non lo vedo in tutti. Datevi una mossa”.

Una mossa se l’è data Rosy Chin che nel pomeriggio di ha sparato a zero su Beatrice Luzzi. Si è scatenato il caos quando Varrese è entrato in camera da letto con Fiordaliso e Rosy Chin. La cantante ha affermato che secondo lei Giuseppe è geloso del rapporto che si sta creando tra lui e Beatrice: “Io l’ho predetto tempo fa”. E qui è intervenuta Rosy.

Mai e poi mai che il guru si avvicini a Bea con altre intenzioni,

ma il gesto della cuoca è vergognoso.

È vergognosa lei e la Fiorda.

Ripeto,mai il guru vicino a Bea con altri scopi,ma queste due sono VERGOGNOSE.#grandefratello pic.twitter.com/REoVdJsCMO — Lalla (@Lalla84455247) November 3, 2023

“Non si può vedere. Ti prego”. Poi fa il verso del vomito per due volte: “Fai una cosa del genere Massi…“. E Fiordaliso prosegue: “E non ti parliamo più”. Né la chef né la cantante insomma approvano il riavvicinamento tra Varrese e Beatrice Luzzi. Ma quel gesto non è proprio piaciuto e ora sono in tanti a chiedere provvedimenti.