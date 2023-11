Momenti di terrore a bordo di un aereo di linea. Prima il botto, poi il fumo mentre il mezzo volava oltre i 7mila metri di altezza. Le immagini, postate su instragram, hanno fatto il giro del mondo. Racconta il ragazzo che ha ripreso tutto. È successo nella giornata del 30 ottobre ma la storia è venuta a galla solo oggi. Ieri, 2 novembre, protagonista di un’altra brutta storia con protagonista un aereo si era verificata sul volo RyanAir Bologna – Madrid. L’aereo su cui viaggiavano ha urtato con l’ala un altro mezzo Ryanair in fase di decollo.

Causando un danno serio e vistoso, causando nei passeggeri un certo spavento. Come scrive Il Resto del Carlino, il fatto è accaduto nel pomeriggio ma al momento le persone a bordo, incolumi, attendono ancora indicazioni da parte della compagnia aerea. Ben peggiore la paura che hanno avuto i passeggeri del volo New York – Miami.





New York, paura sul volo JetBlue: esplode zaino di un passeggero

A raccontare tutto è Jimmy Levy, concorrente della 18esima edizione di American Idol, che vanta oltre un milione di follower solo su Instagram e causa involontaria del problema. Problema che ha scatenato il caos a bordo e scene di panico. “Ho appena affrontato uno dei momenti più spaventosi della mia vita. Subito dopo essermi addormentato prima del decollo sul mio volo di ritorno a casa sono stato svegliato di soprassalto da un’improvvisa e terrificante ondata di calore, che sembrava spararmi verso il viso”.

“Ho subito aperto gli occhi e ho notato il mio zaino, che inizialmente era nascosto sotto il sedile, trasformato in una palla di fuoco che esplodeva e fluttuava. Agendo rapidamente, l’ho spinto a terra e ho iniziato a calpestarlo freneticamente per evitare che l’incendio si diffondesse. Con l’aiuto del personale di volo e dell’acqua, l’incendio è stato domato”.

“Tuttavia, a causa della gravità della situazione, è stato richiesto a tutti di evacuare l’aereo per un’indagine approfondita. Sono convinto che l’intero scenario sia stato un attacco spirituale dalle fosse dell’inferno e lo rimprovero nel nome di Gesù! Gioisco in questo periodo, perché ho solo qualche bruciatura sulle mani. Ringrazio Dio per la mia vita e per la sicurezza della mia famiglia e di tutti gli altri su quel volo! Sono grato che fossimo ancora a terra quando è successo. Questo non farà altro che rafforzare la mia fede”.