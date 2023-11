Maltempo, colpita anche la casa dell’ex gieffina. In queste ore difficili gli italiani, e in particolare i toscani, stanno contando i danni dovuti alla pioggia torrenziale caduta recentemente. Purtroppo ci sono anche cinque vittime, l’ultimo è un uomo che era stato dato per disperso insieme ad un’altra persona tra i comuni di Lamporecchio (Pistoia) e Vinci (Firenze). A darne la notizia è stata la Prefettura di Firenze, proseguono le ricerche della moglie.

Nella giornata di ieri, giovedì 2 novembre il fiume Bisenzio ha esondato in due punti e la genta si è dovuta accampare sui tetti per mettersi in salvo e chiedere aiuto. La pioggia nel frattempo sarebbe cessata, ma non il forte vento. Problemi anche a Monza, dove il Lambro ha esondato in diversi punti ed è stato chiuso il parco. L’alluvione ha colpito in particolar modo la Toscana con tanti cittadini alle prese con case allagate e disagi. Guai anche per l’ex Miss Italia Rachele Risaliti e l’ex concorrente del Grande Fratello Rebecca De Pasquale.

La disperazione dell’ex GF Rebecca: “Signore aiutaci”

Sono ore difficili anche per Rebecca De Pasquale, l’ex concorrente del Grande Fratello quattordicesima edizione abita infatti a Prato, una delle città più colpite dal nubifragio. Tra 2 e 3 novembre la tempesta Ciaran si è abbattuta con violenza sulla Toscana provocando frane, alberi caduti, fiumi esondati, cinque vittime e tanti danni a case e cantine. Purtroppo anche per oggi, 3 novembre, è prevista pioggia e l’allerta continua ad essere massima.

L’ex gieffina Rebecca De Pasquale ha mostrato alcune immagini della devastazione provocata da acqua e fango e commentato: “Ecco la situazione attuale di Prato zona Casale… La forza di reagire non deve assolutamente mancare…”. In diversi video e foto Rebecca fa vedere le diverse stanze della sua abitazione allagate, ma rivolge il suo pensiero a chi sta peggio e ha perso tutto: “Povera agente che ha perso tutto, ecco questa è la situazione. Signore aiutaci“.

Situazione in progressivo miglioramento a #Prato ma con le luci dell'alba si iniziano a contare anche i danni dell' #alluvione. pic.twitter.com/Bo3wEQDQdh — Jonathan Targetti (@targettopoli) November 3, 2023

In tanti hanno commentato inviando messaggi di vicinanza, non solo vicini di casa che offrono aiuto, ma anche Sandra Milo: “Rebecca carissima, dopo aver visto l’intervento del sindaco di Prato a Uno Mattina, ho pensato subito a te, al tuo compagno, ai vostri cani e a tutti i vostri concittadini. Da un lato sono felice di sapervi sani e salvi ma dall’altro sono dispiaciuta per lo stato di emergenza in cui vi ritrovate. Mi auguro che la protezione civile e i vogili del fuoco aiutino tutti voi a eliminare acqua e fango. Ti sono vicina con tutto il mio affetto. Hai un carattere forte e soprattutto positivo e so che non ti perderai d’animo e ti risolleverai. Ti voglio bene”.

