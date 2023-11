Emergenza Maltempo, è allarme in mezza Italia per il ciclone Ciaran. In un’intervista a Repubblica il fondatore e direttore del sito Ilmeteo.it Antonio Sanò usa parole nette: “Si tratta di una tempesta davvero molto potente che alle 7 di questa mattina ha raggiunto la Normandia in Francia dove si sono registrate raffiche che hanno raggiunto anche i 200 km/h. Quando si raggiungono queste velocità le tempeste possono esser considerate già uragano”.

“Ma non è opportuno chiamarle così perché quando entrano sulla terraferma perdono di intensità”. Una cosa però, seconda Sanò, è certa: “Ciaran è uno dei cicloni più potenti che abbia mai colpito l’Europa”. Cosa succederà? “Due cose. Il ciclone entrando soffierà contemporaneamente a nord della Corsica e colpirà a 90 km/h la Liguria di Levante e l’alta Toscana”.





Ciclone Ciaran, Antonio Sanò: “Mareggiate, vento e pioggia”

E ancora: “Ma nella notte sull’Adriatico vento di scirocco si abbatterà contro Venezia, sulla Laguna di Grado e su Trieste, in Friuli-Venezia Giulia. Non si tratta della Bora, è un vento da sud”. Sono previste mareggiate: “il mare si ingrosserà molto, sono previste onde di 7 metri sulla zona delle Cinque Terre e di almeno 3 metri sul fronte Adriatico, c’è pericolo di inondazioni a Venezia e in Friuli, bisogna prestare molte attenzione alla coste”.

E la pioggia: “Anche su questo bisogna stare attenti. Si attendono piogge eccezionali, parliamo di 150 litri sul metro quadro, da Chiavari verso La Spezia, in particolare su Lunigiana e Garfagnana, e poi Pistoia, Lucca, Prato e Firenze. Piogge forti anche su Prealpi, partendo dalle Orobia arrivando all’Alto Garda e a tutto il Friuli Venezia Giulia, con punte massime di 250 litri sulla Carnia, nella parte nord-occidentale della provincia di Udine”.

Quindi Sanò conclude: “Nella notte la perturbazione scenderà a Sud colpendo Lazio, Campania e Abruzzo. Anche qui massima attenzione alle coste, soprattutto sul litorale di Roma, Latina, ci saranno mareggiate anche a Gaeta. Venerdì si prevede una pausa di maltempo che durerà fino a sabato, poi dalla sera di sabato arriverà la neve a quote basse, 1200 metri anche, e quindi il freddo”.