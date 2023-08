Grande Fratello Vip, due concorrenti ‘in tonaca’ nella nuova edizione. C’è grande attesa per la nuova stagione del popolare – e sempre criticatissimo ma non per questo meno visto – reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Sono davvero numerose le novità, oltre al già affrontato discorso del ‘no trash’ voluto dai piani alti di Mediaset. Tanto per cominciare ci sarà una sola opinionista che risponde al nome di Cesara Bonamici, già il volto noto del TG5.

Poi ci sono quelli che bussano alla porta del GF Vip, ma non sempre c’è qualcuno dietro che apre: “Oriana (Marzoli, ndr) – ha fatto sapere Amedeo Venza – si è candidata per la conduzione del GF Party.. la proposta è stata poi rimbalzata ai piani alti che hanno categoricamente bocciato il sogno (ormai infranto) della ex vippona”. Sicura, invece, almeno stando alle indiscrezioni, la partecipazione della cantante Rosanna Fratello, una carriera piena di successi e tanta voglia di mettersi in gioco. Esattamente come la famosa ex suora e… un frate.

Cristina Scuccia e Frate Alfredo al GF Vip 8: cosa c’è di vero

MondoTv24 riporta alcuni rumor ricevuti dall’autore televisivo Gianluca Paganotti secondo il quale Cristina Scuccia e Frate Alfredo entreranno a settembre nella casa più spiata d’Italia. La prima, lo sapete, è diventata famosa quando era ancora Suor Cristina vincendo “The Voice of Italy” nel 2014. Il secondo, invece, si è autocandidato con Signorini il quale, a quanto sembra, è stato colpito dalle sue parole (le trovate nell’articolo in basso, ndr).

Queste le ultime indiscrezioni sul GF Vip: “Sembrerebbe che l’ex vincitrice di The Voice abbia scelto di rinunciare a Tale e Quale Show per iniziare una nuova avventura al Grande Fratello, in onda dall’11 settembre su Canale 5. Non finisce qui, Paganotti ci rivela che, a fare compagnia a Cristina Scuccia, dovrebbe esserci Frate Alfredo che, settimane fa, scrisse una lettera a Alfonso Signorini e fece un appello per candidarsi come concorrente della casa più spiata d’Italia“.

“Inoltre questo Grande Fratello sarà meno social dei precedenti (attenzione alle pagine “fans” che litigano tra di loro, potrebbero vedere la squalifica del loro beniamino, che sia un nip o un vip). Inoltre altra novità del regolamento: chi ha atteggiamenti o comportamenti che possano innescare una lite non ci sarà più la decisione da casa con televoto ma anzi verrà squalificato senza andare al “teatro tenda” e senza partecipare all’intervista radiofonica e neanche nel salotto di Verissimo con Silvia Toffanin”. Insomma nessun cartellino giallo o avvertimento, espulsione diretta… occhio eh!

