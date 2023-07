“Rimbalzata ai piani alti”. GF Vip, niente da fare per la famosa del momento: no categorico

Indiscrezione esagerata sull’ex GF Vip. E a lanciarla il sempre ben informato Amedeo Venza – ma quante ne sa?! – che annuncia quello che sta accadendo ad una delle tante ex di Daniele Dal Moro. Dunque la showgirl che ha avuto a che fare con Nikita Pelizon, la quale è in rotta con l’ex Matteo Diamante, ha continuato ad essere molto attiva sui social anche se ha passato diversi momenti difficili.

Il tira e molla con il fidanzato, evidentemente, non le ha fatto bene. Poco tempo fa uno spiacevole episodio in discoteca. Ma dal punto di vista professionale c’è tanta tanta carne al fuoco. Oltre ad un progetto in Spagna, dove era già famosa per aver partecipato a reality ancora prima di diventare popolare in Italia, si moltiplicano le occasioni di brand di moda e partecipazioni in tv. Ma una sembra essere in forte dubbio…

GF Vip Party, l’ipotesi Oriana Marzoli: “C’è la proposta, ma…”

L’anno scorso il GF Vip Party con news, aggiornamenti e interviste sul reality di Canale5, è stato condotto con ottimi risultati da quei due bei ragazzuoli di Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli. Secondo le ultimissime, tuttavia, sembra che loro due non siano stati confermati per l’edizione numero 8, quella per intenderci senza influencer né personaggi di OnlyFans. E allora? Chi condurrà il GF Vip Party? Spunta l’ipotesi Oriana Marzoli.

Beh, a quanto riporta Venza la bionda bombastica Oriana Marzoli si era proposta per prendere il timone del programma. Ma la sua candidatura sarebbe stata rispedita al mittente: “Oriana si è candidata per la conduzione del GF Party.. la proposta è stata poi rimbalzata ai piani alti che hanno categoricamente bocciato il sogno (ormai infranto) della ex vippona”.

Insomma, niente da fare, almeno qui Oriana Marzoli non dovrebbe mettere piede. Ma il condizionale è d’obbligo, si sa. E poi, con una come lei, non c’è mica da stare tranquilli… Sicuramente si rimetterà in moto e magari approderà a qualcosa di ancora più importante. O no? Bah, staremo a vedere. In ogni caso da settembre riparte il GF Vip. Anche voi non vedete l’ora eh… ?

“Sta con un altro”. Oriana Marzoli, il gossip arriva: è stata vista a Milano. La reazione di Daniele