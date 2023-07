“Sono scappata, un circo”. Soleil Sorge non sa se ridere o piangere dopo la rissa tra vip in vacanza. Cosa è successo

I personaggi del GF Vip fanno ancora parlare di loro e in questi ultimi giorni è esplosa la notizia di una vicenda avvenuta in Sardegna che avrebbe poi segnato l’addio tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, i cosiddetti Oriele. I due ex vipponi e ormai ex fidanzati erano in Sardegna quando, durante una cena con altri coinquilini della Casa tra cui Micol Incorvaia, Giaele De Donà e Nicole Murgia sono stati ripresi mentre discutevano animatamente. Ma nulla a che vedere con quello che è successo poco dopo.

La situazione sarebbe decisamente peggiorata dopo la lite a tavola, con tanto di “azzuffata” e “cacciata” dal locale sardo dove si trovavano gli ex GF Vip. A fare chiarezza su quanto avvenuto, un’altra ex protagonista del reality di Canale 5: Soleil Sorge. C’era anche la modella e influencer che all’epoca della sua partecipazione al reality fece tanto parlare per l’amicizia con Alex Belli in quel locale e, tirata in ballo, ha inviato un messaggio a Deianira Marzano per raccontare come sono andate le cose.

“Sono scappata”: Soleil Sorge racconta la rissa in Sardegna

Ha deciso di intervenire dopo l’indiscrezione di The Pipol Gossip che fa anche il suo nome: “La cosa è partita perché Oriana ha visto Daniele che parlava con Chadia Rodriguez e Soleil Sorge. I toni si sono alzati e Sole è andata via per evitare sceneggiate – aveva riportato la Marzano tra le Storie – Anche Micol si è intromessa, Oriana ha urlato contro Daniele, poi c’è stata un’azzuffata tra ragazze e così sono state invitata ad uscire. Micol ha aizzato Oriana dicendo che Dani stava parlando con Chadia e l’amica”, si leggeva sul portale poco dopo la famosa rissa.

“Io non c’entro assolutamente nulla se non per essere capitata lì davanti a Jersey Shore Porto Cervo”, inizia a raccontare Soleil Sorge all’esperta di gossip dei social. “Di base Oriana è venuta dove eravamo e stava creando problemi con Chadia (Rodriguez, ndr) e altri amici senza motivo. Al che ci siamo allontanati tutti. Poco dopo ho visto Daniele e gli ho chiesto come stesse vista la situazione, è arrivata anche lì urlando cose e aggredendolo in stile Jerry Springer show e io sono scappata da quel circo”.

JERSEY SHORE PORTO CERVO.



Aiutatemi.



TI AMO SOLEIL ANASTASIA SORGE pic.twitter.com/osODStilqg — 𝙣𝙞𝙘𝙤𝙡𝙚🐧 (@imnichi_) July 12, 2023

Soleil Sorge ha aggiunto che da lì a poco Oriana Marzoli sarebbe stata cacciata dal locale: “C’è stata un’azzuffata e poi sono state cacciate dal locale. Non sapevo se ridere o piangere per la scena ma vorrei solo restarne fuori perché non ho nulla a che fare con loro, né con il loro drama sinceramente”.