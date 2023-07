Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono stati due grandi concorrenti del GF Vip 7. Ad appassionare i telespettatori è stata ovviamente a storia d’amore nata all’interno della casa, portata avanti tra altri e bassi. Fuori dal Grande Fratello Vip, i due si sono fidanzati, ma nel corso di questi mesi ci sono diversi tira e molla conditi da frecciatine social e post con dediche d’amore.

“Io non sono uno schiavo. Non ti ho lasciata io e pensavo si potesse chiarire, ma tu vuoi uno stampino e l’amore non è questo” aveva scritto poco tempo fa Daniele Dal Moro dopo una delle tante rotture dalla fidanzata. E Oriana Marzoli aveva ribattuto su Twitter: “Sono stufa di essere dipinta come str… che non prova sentimenti, è tutto il contrario […]. Io lo amo, per questo sono in lacrime“. Dopo l’ennesima lite, gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip erano tornati insieme.

Perché Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono lasciati

Vacanze in Spagna, poi a Verona, città di Daniele Dal Moro, e infine in Sardegna. E proprio qui è accaduto quello che gli Oriele, i loro fan, non avrebbero voluto sentire. L’ex volto di Uomini e Donne ha annunciato la rottura da Oriana Marzoli, chiedendo ai fan di non inviargli messaggi riguardanti l’ormai ex fidanzata. L’annuncio è arrivato lunedì 3 luglio sul profilo Twitter dell’ex concorrente del GF Vip 7.

“Valige nuove per il mio compleanno! – ha scritto Daniele Dal Moro – Allora ragazzi visto che domani è il mio compleanno appunto vi chiedo la cortesia di non tartassarmi tutto il giorno con messaggi su Oriana anche perché non riuscirò a partire oggi ma dovrò partire domani. Quindi risparmiatevi messaggi inutili che non servo a nulla perfavore. Unica cosa io non blocco mai nessuno (anche per non far sapere i cazzi miei). Alla fine anche se dite di conoscermi non avete capito molto di me. Tra me e Oriana è finita senza margine di ritorno!“.

Una notizia che ovviamente ha scatenato la reazione dei fan dello stesso Daniele Dal Moro e di Oriana Marzoli. Ora a spiegare qualcosa in più sull’ennesima rottura ci ha pensato Deianira Marzano, che ha riportato una segnalazione secondo cui Oriana e Daniele avrebbero litigato per colpa di Soleil Sorge. “Indagare… ci sono testimoni di ieri sera che dicono che la discussione tra gli Oriele si avvenuta perché Dani e Soleil si sono parlati molto da vicino”, ha scritto una utente all’influencer napoletana. Oriana potrebbe essere stata gelosa di questo saluto e avrebbe litigato nuovamente con Daniele Dal Moro. I due hanno spesso avuto diverbi causati dalla forte gelosia e forse questo episodio potrebbe essere stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.