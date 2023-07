Daniele Dal Moro, è rottura definitiva con Oriana Marazoli. Le ultime settimane sono state decisamente movimentate per la coppia formatasi nella Casa del Grande Fratello Vip 7. I due erano stati protagonisti già durante il reality di parecchi tira e molla. Non solo, c’erano state diverse discussioni anche veementi che avevano spinto pure lo psicologo del programma ad intervenire. Non molto cambiò, visto che lo stesso Daniele fu espulso per una serie di comportamenti decisamente sopra le righe.

Dopo una serie di crisi e riappacificazioni, comunque, i due si sono ritrovati fuori dalla Casa e sembrava che la storia procedesse bene. Poi, però, è arrivata una nuova pesante crisi seguita da diversi botta e risposta sui social: “Io non sono uno schiavo. Non ti ho lasciata io e pensavo si potesse chiarire, ma tu vuoi uno stampino e l’amore non è questo” aveva scritto il modello. Oriana aveva ribattuto su Twitter: “Sono stufa di essere dipinta come str… che non prova sentimenti, è tutto il contrario […]. Io lo amo, per questo sono in lacrime“. Poi i due erano tornati insieme. Ma adesso…

L’ennesima rottura tra Daniele e Oriana: le parole dell’influencer

Sembrava essere tornto il sereno tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. La relazione tra i due è stata del resto sempre parecchio vivace, caratterizzata da crisi e nuovi ritorni di fiamma. Recentemente, però, i due ex gieffini sembravano aver trovato un certo equilibrio. Daniele e Oriana hanno festeggiato la ritrovata serenità con una bella vacanza in Sardegna. Ma è durata poco. Proprio nella mattinata di oggi, lunedì 3 luglio, Daniele il modello e imprenditore digitale ha fatto un annuncio dal suo profilo Twitter.

“Valige nuove per il mio compleanno! – ha scritto Daniele Dal Moro – Allora ragazzi visto che domani è il mio compleanno appunto vi chiedo la cortesia di non tartassarmi tutto il giorno con messaggi su Oriana anche perché non riuscirò a partire oggi ma dovrò partire domani”. Subito dopo l’influencer ha scritto un altro messaggio in cui spiega che la rottura stavolta è definitiva.

Daniele Dal Moro ha poi twittato: “Quindi risparmiatevi messaggi inutili che non servo a nulla perfavore. Unica cosa io non blocco mai nessuno (anche per non far sapere i cazzi miei). Alla fine anche se dite di conoscermi non avete capito molto di me. Tra me e Oriana è finita senza margine di ritorno!“. Non si sa cosa sia esattamente successo, ma i messaggi hanno provocato una valanga di commenti: “Litigare per costruire e non per distruggere. Ricorda. Il margine di recuperare ci sta sempre. Sempre. Metti da parte la rabbia e l’orgoglio. Lei ti ama. E i tuoi sentimenti sono molto forti. Si migliora insieme. Vuoi farlo?”. Sono in tanti a pensarla così, gli Oriele non hanno ancora perso la speranza, ma certo il messaggio di Daniele è piuttosto netto…

