Daniele Dal Moro, bomba a sorpresa sul GF Vip 7: l’ex concorrente ha denunciato la produzione. A dare la notizia, e spiegare il motivo, è stato il diretto interessato nelle ultime settimane sotto i riflettori per la sua storia con la bellissima Oriana Marzoli. Tra loro sembrava finita dopo due mesi appena dalla fine del programma all’interno del quale si erano conosciuti, poi il clamoroso colpo di scena e la decisione di continuare la storia magari leggermente defilati dalle telecamere.

>“Sei stato il primo”. Barbara D’Urso parla dopo la morte di Silvio Berlusconi

Proprio la sovraesposizione mediatica era stata tra le cause della lite scoppiata all’interno della coppia. Lite che si ere ricucita grazie ad un gesto di Oriana Marzoli che, davanti alla possibilità di perdere Daniele Dal Moro, non aveva esitato a rischiare il tutto per tutto per provare a rimettere insieme la storia. Nel dettaglio era partita da Madrid per incontrare il fidanzato. Un gesto che aveva sepolto l’ascia di guerra e cancellato la lite.





GF Vip 7, Daniele Dal Moro è in causa con la produzione

Lite che invece non si cancella è quella tra Daniele Dal Moro e la produzione del GF Vip 7. A dare notizia di quanto sta succedendo proprio lui. “Vi assicuro che dalle prossime live darò sfogo a tutto quello di cui voglio parlare da mesi, a tutte le cose che voglio dire. Vi ricordate l’altra volta quando sono uscito dalla Casa e ho fatto un post? Dissi ‘Prima o poi vi acconterò’”.

“Il problema è che non lo posso fare, perché siccome… siccome sono in causa non lo posso fare. Devo stare zitto. Perché buono sì, ma non cogl***e. Quindi a tempo debito, io mi ricordo sempre”. Con queste parole Daniele Dal Moro ha quindi fatto sapere di trovarsi ad affrontare una particolare situazione, legata a una causa partita dopo la squalifica all’interno della Casa.

Squalifica che era arrivata per una serie di ragioni. Diversi confronti accesi con Oriana Marzoli avrebbero portato la produzione a sollecitare il concorrente alla moderazione, poi un altro video messo in circolo in rete, in cui si mostrava il concorrente afferrare la fidanzata per il collo. Insomma: gli autori del programma non potevano che correre ai ripari.