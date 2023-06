Momento importantissimo tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, che si è verificato dopo giorni di grandissima tensione e preoccupazione tra i fan. I due erano stati protagonisti di una litigata non di poco conto, infatti si era arrivati ormai alla fine della relazione sentimentale. I due ex protagonisti del GF Vip si erano attaccati duramente e lui aveva addirittura puntato il dito anche contro gli Oriele, ovvero i fan della coppia.

E nelle scorse Oriana Marzoli aveva anche annunciato qualcos’altro di fondamentale, anche se Daniele Dal Moro stavolta non c’entrava niente: “Ciao a tutti! Non posso essere qui con voi stasera, qui in Italia le cose vanno molto bene. Sapete quanto amo Supervivientes e sono certa che la terza volta sarà quella buona. Se salterò dall’elicottero? Ok va benissimo e farò anche il girarrosto. Le prove fisiche mi piacciono e le farò volentieri. L’unica cosa che mi spaventa sono i mosquitos ho dei brutti ricordi. Per il resto non vedo l’ora di partire”.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, fan sorpresi dalla coppia

Parlando dunque di ciò che è successo poche ore fa, è stato girato anche un video che ha confermato il gesto straordinario di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Lei era nella città di Milano, precisamente alla Rinascente, per pubblicizzare la sua linea di costumi, realizzata grazie anche al supporto dell’ex UeD Oscar Branzani. Ma a sorpresa è arrivato pure il suo partner, facendo rimanere increduli non soltanto gli ammiratori presenti ma anche la stessa influencer.

Quindi, non era prevista la partecipazione di Daniele, ma ovviamente Oriana è parsa più che soddisfatta e felice di quell’avvenimento. Ma poi sono anche andati oltre, infatti i due piccioncini si sono messi definitivamente alle spalle la loro mini crisi amorosa, baciandosi davanti a tutti i fan. Si sono anche abbracciati calorosamente e c’è stata una vera e propria ovazione della gente, che ha tirato un bel sospiro di sollievo. La coppia è più unita di prima.

Lui che si presenta all'evento.

Lei tutta feliciona.

Il bacio davanti a tutti.

Tutti che esultano.



Siamo tornati a casa, piango ❤‍🩹#orielepic.twitter.com/Ve6MpQHNte — sisonokevin (@Oriele__Era) June 9, 2023

E su Twitter chi ha postato il filmato ha commentato: “Lui che si presenta all’evento, lei tutta feliciona. Il bacio davanti a tutti, tutti che esultano. Siamo tornati a casa e piango”. E anche altri hanno sottolineato il fatto che Oriana fosse all’oscuro di quella meravigliosa sorpresa.