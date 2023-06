Oriana Marzoli all’Isola dei Famosi. Ad annunciarlo è proprio la super protagonista del GF Vip 7 che fa sapere a tutti i suoi fan che è impegnata in Honduras. Dopo la sorpresa della vincitrice del reality, ovvero Nikita Pelizon, anche per Oriana è il momento di partire e vivere qualche giorno nella palapa. Ma attenzione, perché la bella venezuelana non farà parte (a tempo determinato) del cast dell’Isola italiana, il programma condotto da Ilary Blasi, ma Supervivientes, ovvero la versione spagnola del reality show.

La bionda fa sapere: “Ciao a tutti! Non posso essere qui con voi stasera, qui in Italia le cose vanno molto bene. Sapete quanto amo Supervivientes e sono certa che la terza volta sarà quella buona. Se salterò dall’elicottero? Ok va benissimo e farò anche il girarrosto. Le prove fisiche mi piacciono e le farò volentieri. L’unica cosa che mi spaventa sono i mosquitos ho dei brutti ricordi. Per il resto non vedo l’ora di partire. Ma quanti giorni dovrò restare?”.





Oriana Marzoli all’Isola dei Famosi

Sul sito ufficiale di Telecinco, la tv spagnola, si legge anche: “Ormai è ufficiale, possiamo annunciare che Oriana Marzoli sarà la prossima fantasma del passato. La nostra opinionista vuole saltare dall’elicottero e salire sulla ruota infernale. Carlos Sobera ha rivelato l’identità della persona che viaggerà con Alejandro Nieto in Honduras come un fantasma del passato. E si tratta proprio di lei, l’ex tronista di Mujeres y Hombres y Viceversa”.

E ancora: “Purtroppo la ragazza non ha potuto annunciarlo in studio, visti i suoi impegni in Italia, ma si è collegata in diretta con il programma e ha assicurato di voler davvero tornare a Survivientes. Lei è già stata in Honduras due volte in realtà. Nel 2014 è stata la prima concorrente ad abbandonare, dopo quattro giorni di sopravvivenza”.

Fanno poi sapere dal canale tv: “Nel 2017 ha viaggiato come un fantasma del passato e ha battuto il proprio record: è durata solo 12 ore. Ma siamo certi che la terza volta sarà quella buona”. La vera domanda al quale nessuno ha ancora una risposta è: Daniele Dal Moro resterà ad attenderla dopo gli ultimi rumors sulla loro presunta crisi? Non ci resta che attendere di vedere cosa succede quando Oriana Marzoli tornerà in Italia, se tornerà.

