Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, fuori la verità. Una delle coppie del GF Vip 7 che negli ultimi tempi ha sicuramente creato un polverone tra pettegolezzi, aria di crisi e continue riconquiste sentimentali. I fan dei due ex gieffini hanno avuto modo di comprendere fin da subito che la loro non sarebbe mai stata una storia come tutte le altre. La conferma è arrivata, ma al di là delle vicende sentimentali di coppia, a catturare l’attenzione è un’altra notizia che tira in ballo entrambi. Pronti? Tenetevi forti.

La conferma su Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro arriva oggi. Crisi di coppia? I due hanno sicuramente vissuto momenti migliori non appena usciti dalla casa del GF Vip 7, scenario della nascita del loro amore. Ma una volta fuori dalla casa è arrivato il meglio e chissà quante altre cose potranno ancora accadere. La conferma delle ultime ore è prova tangibile di sorprese che per i fan non sembrano ancora finire.

La conferma su Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro arriva oggi: “Un altro programma”

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono tornati insieme e lo hanno annunciato in diretta da Verona per poi rivelare nel corso dell’intervista per Chi tutti i dettagli di quello che è successo di recente facendo vacillare ogni certezza dei fan: “Alcuni fan mi avevano segnalato che aveva iniziato a seguire altre ragazze su Instagram e a mettere like alle loro foto. Questo mi dava fastidio perché, di solito, è uno che non segue nessuna. Non capivo il senso di seguire una sconosciuta. Sono gelosa, ma non sono pazza. E nemmeno scema”.

Oriana Marzoli ha poi aggiunto: “Non perché fossero ragazze più belle di me, ma perché ho vissuto un rapporto traumatico con il mio ex che mi ha tradita ripetutamente con chiunque e mi ha fatto diventare insicura. Voglio un uomo che mi dia la giusta importanza. Poi, quando ci siamo chiariti, Daniele mi ha fatto vedere che non c’era nessun messaggio compromettente, e che a volte l’ha fatto solo per darmi fastidio”. Insomma, pace fatta e adesso?

Mettendo per un attimo da parte le vicende sentimentali di coppia, sembra che i due siano pronti per un’altra avventura televisiva. E come non stuzzicare gli animi se non a Temptation Island? Detto fatti in vista della nuova edizione del reality show pronto allo start solo tra poche settimane, arriva la conferma da parte dei diretti interessati. Anzi la smentita: “Se saremo a Temptation Island? No, non mi ha chiamato nessuno”. Dunque i due non ci saranno, o per lo meno così sembra essere stato confermato per il momento.