Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro lasciati, non si è parlato d’altro per tutta la settimana scorsa praticamente. La storia d’amore tra la modella e influencer venezuelana e l’imprenditore veronese è sbocciata subito dopo la fine del GF Vip 7. Grandi proclami e numerose foto e video di coppia dei cosiddetti Oriele facevano presagire che sarebbe durata, oltre a far impazzire tutti i fan. E invece, a quanto pare, hanno scritto la parola fine su questa relazione. Dopo l’annuncio sono seguite un’infinità di dichiarazioni, accuse reciproche e rumor.

Non sono mancate le segnalazioni. Una delle ultime riguardava proprio lei: un’utente ha scritto a Deianira Marzano di aver visto l’ex gieffina e non le è sembrata per niente turbata e sconvolta come si descriveva sui social dopo la rottura con Daniele Dal Moro. “Ciao Deianira, avendo la casa a Forte dei Marmi, a due passi dalla via dove oggi si è tenuto l’evento di Miabag, mi sono recata lì a vedere per pura curiosità e posso dirti con certezza che Oriana non era per niente triste e affranta come dicono le sue fans, era la stessa di sempre (quella cioè che siamo abituati a vedere in tv e sui social)”.

Leggi anche: “Ho visto con i miei occhi, sono fuggita”. Choc su Oriana e Daniele, rivelazioni spaventose





Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, colpo di scena: le foto

E ancora, nella segnalazione all’esperta di gossip su Oriana Marzoli: “’Peraltro una mia amica che adesso è al Twiga, a un tavolo poco lontano dal suo, mi ha scritto adesso dicendo che sta ridendo e scherzando e ballando allegramente… perciò che le sue fans invasate non si inventino tante balle per spingerla a tornare col suo ex, dato che la realtà dei fatti è ben diversa”. Ma a quanto pare è già successo.

Visto che siamo in tema di segnalazioni, le ultimissime sono il vero colpo di scena: Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro di nuovo insieme in palestra. E, secondo gli esperti di gossip, ci starebbero riprovando. I social sono già pieni di foto a confronto. Stanze differenti ma stessa palestra con tanto di asciugamani con scritto “Verona” e stessa persona (il ragazzo in bianco e arancione, ndr) che compare sia nelle storie di Oriana che in quelle di Daniele.

Daniele e Oriana 😨 dopo tutto ciò che si sono detti e fatti ci stanno riprovando. Fonte ufficiale. Ma come vi ho detto stamane, stasera ne parlerò in diretta #oriele #Oriana — Alessandro Rosica (@Investigsocial) June 5, 2023

Anche Deianira Marzano ha pubblicato tra le sue Storie due scatti della (ex?) coppia messi a confronto e aggiunge: “Fonti vicine mi dicono che si siano parlati e probabilmente si siano anche rivisti, magari ora sono anche insieme”. E Alessandro Rosica su Twitter: “Daniele e Oriana: dopo tutto ciò che si sono detti e fatti ci stanno riprovando. Fonte ufficiale. Ma come vi ho detto stamane, stasera ne parlerò in diretta”.