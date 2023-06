Sono ancora tutti sconvolti dalla rottura tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, che si sono lasciati dopo diverso tempo vissuto insieme. I fan non si sarebbero mai aspettati una fine così negativa, infatti non si sono nemmeno detti addio in maniera molto pacifica. Ci sono stati attacchi da entrambe le parti e gli Oriele sono rimasti senza parole. Ora è addirittura spuntato un retroscena clamoroso dietro la separazione. E la stessa ragazza è stata informata dell’accaduto.

Nelle scorse ore, parlando di Oriana Marzoli e dell’ex Daniele Dal Moro, è arrivata la replica da parte di Amedeo Venza, il quale ha ricondiviso il tweet nelle sue storie Instagram scrivendo: “Ma gli amici italiani e spagnoli sanno anche quanti soldini ha speso Daniele per i tuoi capricci?“. Quest’ultima è senza dubbio un’affermazione molto importante, in quanto fa intuire che Daniele non avrebbe colpe per la fine della storia d’amore con Oriana.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, fuori cose spaventose

Nelle ultime ore una donna ha deciso di parlare proprio con Oriana Marzoli, in una room con lei. E soffermandosi sull’ormai ex relazione sentimentale con Daniele Dal Moro, ha svelato delle cose spaventose che sarebbero accadute nei giorni precedenti. Tirata in ballo anche una terza persona, parliamo addirittura di un mago, che avrebbe compiuto qualcosa di inaspettato nei confronti degli ex concorrenti del Grande Fratello Vip.

Questa signora ha raccontato, come scritto da Blogtivvu: “Qualche sera fa, probabilmente tra giovedì e venerdì, una room fatta da alcune di loro, è stata fatta con un sedicente mago. Io non ci sono manco entrata perché queste cose mi spaventano. Hanno fatto una room per fare una macumba contro di te e Daniele, contro la coppia. Amore mio, dopo 48 ore è successo il devasto. Io te lo sto dicendo per farti capire un poco i personaggi. Io non mi sognerei mai di fare una room facendo una macumba per una persona. A me spaventa solo l’idea e sinceramente siamo state un poco in ansia”.

E Oriana ha risposto così: “Non è così, mi spavento pure io. Però dico… a parte questo non è che le cose andavano benissimo ultimamente“. Staremo a vedere se usciranno fuori altre notizie nei prossimi giorni.