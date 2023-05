“Daniele mi ha umiliata”. Oriana Marzoli, fuori nuove verità sull’addio a Daniele Dal Moro

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono lasciati nei giorni scorsi, ma la storia (almeno in fatto di accuse e controaccuse) è lontana dall’essere chiusa: è emerso infatti un nuovo retroscena che farà parlare molto ma molto a lungo. Cosa è successo? Oriana ha cambiato le carte in tavola e rivoluzionato tutto quello che finora si sapeva. Nelle ore scorse Daniele era stato molto duro: “La verità è che mi hai bloccato ovunque, parli male di me con i tuoi amici e piangi nelle room anziché parlare con me”. Poi un affondo ancora più forte.

“Io non sarò mai una manciata di like o una paparazzata. Se mi perdi, difficilmente potrai ritrovarmi. Io sono più di questo, sono Daniele Dal Moro”. E ancora: “Io non sono uno schiavo. Non ti ho lasciata io e pensavo si potesse chiarire, ma tu vuoi uno stampino e l’amore non è questo”. Parole forte a cui però Oriana ora cambia la sostanza raccontando la sua verità.





Oriana Marzoli accusa Daniele Dal Moro: “Mi ha cacciata di casa”

Lo ha fatto mentre aspettava di prendere l’aereo per tornare a Madrid. “Sono stufa di essere dipinta come str.. che non prova sentimenti, è tutto il contrario. Io non lascio un ragazzo per le fan e le cose non andavano bene da un po’, tant’è che lui mi ha mandata via da casa sua. Io lo amo, per questo sono in lacrime”, ha aggiunto Marzoli su Twitter. Nella versione di Oriana sarebbe stato Daniele a prendere la decisione.

Arrivando, addirittura, a cacciarla di casa. Un comportamento che ha umiliato Oriana Marzoli. La verità, come spesso accade in queste situazioni, è di difficile interpretazione. Di certo c’è solo che i rispettivi fan hanno le idee chiarissime. “Bebe sono fiera di te, fiera della persona che sei, fiera che tu sia realizzando tutti i tuoi progetti, fiera di averti scoperta, bebe sorridi mi raccomando, ti voglio bene” scrive un fan di Oriana sui social.

E nella battaglia delle tifoserie c’è anche chi prova a fare da paciere: “Bebè i veri oriele ti sosterranno sempre! Tranquilla che nn siamo schierati e vogliamo bene ad entrambi! Go Reina! Non mollare mai!”. E sicuro che la storia non finirà qui, presto ci attendono nuovi sviluppi.