Bufera sulla nuova coppia uscita da Uomini e Donne. I fan della trasmissione di Maria De Filippi, sempre attenti a ogni dettaglio che riguarda tronisti e corteggiatori, hanno notato da parte dei due un comportamento sospetto, o almeno diverso da quello di altre coppie. Gli stessi fan non hanno mancato di farlo presente ai diretti interessati, che hanno reagito malissimo. In particolare lei. La sua risposta ha gelato le aspettative del pubblico.

In questi ultimi mesi abbiamo visto uscire diverse coppie dal dating show di Maria de Filippi. Alcune hanno retto alla prova della vita reale, altre sono scoppiate nel giro di pochissimo. Sembrano molto felici ad esempio Critian Forti e Valentina Pesaresi, mentre sarebbero già arrivati a punto di rottura Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua.

Raffaella e Brando: “Abbiamo scelto così”. Fan della coppia delusi

L’ultima coppia formatasi al centro dello studio di Uomini e Donne è quella composta da Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian, il tronista che ha ha fatto la sua scelta dopo sei lunghi mesi. I due hanno cominciato da poco la loro vita insieme lontano dalle telecamere. Inevitabile che gli occhi dei fan siano puntati su di loro.

Poco fa Raffaella ha risposto ad alcune domande da parte dei suoi follower, curiosissimi di sapere come vanno le cose con Brando. Uno le ha chiesto come ha vissuto l’arrivo di questo amore nella sua vita “Ho sempre pensato che qualora fosse arrivato sarebbe stato un di più che avrei accolto con molto piacere. Brando per me ha significato quel di più e sono contenta di aver trovato l’amore in un’altra persona. Ma quando non avevo lui, avevo comunque me stessa e quando hai te stesso vali per centomila”, ha risposto Rafaella.

Il tono di Raffaella poi è cambiato . Un fan faceva le ha fatto notare alla ex corteggiatrice che con Brando si vedono poco insieme. Lei vive a Napoli, lui a Treviso: “Non vi vedete mai, solo per lavoro”. “Ci vediamo quando riusciamo a far combaciare i nostri impegni – ha risposto lei seccata -. Stiamo insieme da poco più di un mese, stiamo bene, abbiamo alti e bassi come ogni coppia in questo mondo. Ho 26 anni e una testa pensante, non siamo in un film Disney ma nella vita reale e partire a mille non porta a nulla di buono”.

Di convivenza però non se ne parla: “Se c’è una cosa che ho imparato nella vita – ha aggiunto Raffaella – è che le cose hanno i propri tempi e accorciarli non porta a nulla di buono. Quando saremo pronti a fare questo passo, lo faremo. Ma fino ad allora ci organizzeremo tra Napoli e Treviso, rispettare i nostri tempi non significa non volersi bene. Smettetela con queste logiche tossiche.