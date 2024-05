Uomini e Donne, lunedì 6 maggio è andata in scena l’ultima registrazione. Lorenzo Pugnaloni ha quindi svelato cosa è accaduto e, ciliegina sulla torta, la scelta di Daniele Paudice. Il tronista, ultimo rimasto dopo l’uscita di scena di Ida Platano che però non abbiamo ancora visto in tv, ha scelto Gaia ma prima il faccia a faccia con Marika che, dopo essere stata messa al corrente del fatto che non sarebbe stata lei la scelta, ha augurato il meglio a Daniele e si è detta felice che abbia preso la sua decisone con il cuore.

Arrivato il momento di Gaia invece, Daniele le ha fatto presente di averla scelta: lei ha risposto di “sì”, a quel punto in studio sono piovuti dal soffitto i classici petali rossi. L’esperto di gossip ha rivelato anche che la puntata conclusiva di questa stagione di Uomini e Donne dovrebbe andare in onda venerdì 24 maggio 2024 e anche che lunedì 6 Ida Platano e Mario Cusitore erano presenti in studio.

Ida e Mario dopo UeD, è davvero finita?

Stando a quanto accaduto durante le riprese della scelta di Daniele è emerso come il corteggiatore napoletano abbia provato a mettersi in contatto con Ida al di fuori della trasmissione. Dunque ci sono sì nuovi risvolti, ma nessun lieto fine tra loro. Almeno in studio perché a quanto pare tutte le frasi criptiche e le frecciatine che si sono scambiati hanno un fondo di verità.

Perché in questo periodo durante il quale i due non hanno partecipato al programma c’è stato un avvicinamento. Mario si è recato a casa di Ida per cercare di parlarle e di spiegarsi, ancora una volta ma lei ha deciso di non scendere. Non ha voluto incontrarlo forse per non lasciarsi probabilmente intortare ancora una volta con le sue parole e i gesti plateali.

Ma è vero addio nel corso della registrazione di lunedì? Dopo le riprese, Ida ha pubblicato su Instagram la foto di un mazzo di girasoli che pare abbia ricevuto durante le riprese. Al momento non si sa se sia stato proprio Mario a farle questa sorpresa, oppure lo staff del programma, lei si è limitata a ringraziare e a taggare il talk show di Maria De Filippi. Come si evolverà questa situazione?