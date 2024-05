Alessandro Vicinanza e Roberta di Padua nella bufera: la coppia nata a febbraio a Uomini e Donne continua a far parlare di sé anche a mesi di distanza dalla puntata che li ha visti uscire insieme dallo studio. I due hanno iniziato subito a vivere la loro storia d’amore nel mondo reale, ma è da allora come se fossero sempre sotto i riflettori. In questi mesi infatti hanno condiviso quasi tutto sui social con fans e followers.

Dopo una partenza all’apparenza molto felice, nei giorni scorsi erano cominciate a circolare voci su una possibile crisi della coppia. I due per un lungo periodo non sono apparsi più insieme e sembravano essere tornati a fare vita da single. Voci che poi i diretti interessati hanno smentito. Un continua tira e molla. E adesso c’è chi li accusa di fare strategie per creare hype ed essere chiamati in altre trasmissioni tv come Temptation Island.

Bufera su Alessandro Vicinanza e Roberta di Padua, ex volti di Uomini e donne

Ieri Roberta ha pubblicato una storia su Instagram che lascia pensare a un momento difficile con il compagno: “C’è un tempo per insistere e un tempo per andarsene”. E poi un altro messaggio subito dopo: “Nei momenti di confusione non prendo mai decisioni, piuttosto ci bevo su”. Anche Alessandro, dal canto suo, ha battuto un colpo social: “Dove tutto è iniziato potrei trovare lo spunto per il vero cambiamento, per il momento balliamo”, ha scritto. Messaggi simili a stretto giro di posta.

Ad accusare l’ex cavaliere e l’ex dama della trasmissione di Maria De Filippi sono due super esperti di gossip, Deainira Marzano e Amedeo Venza. La prima ha commentato così l’uscita dei due ex di Uomini e Donne: “Incominciano le iacovelle estive, mò giustamente qualcosa si diventano inventare”. Il secondo è stato ancora più diretto: “Ahahah spero che nessuno ci caschi! Stano aspettando il miracolo da Temptation salnd ma non si sarà spazio spero) per le coppie vip”.

Come detto, nei giorni scorsi Roberta Di Padua aveva smentito con fermezza le indiscrezioni su una presunta separazione: “Contro ogni pronostico, va tutto molto bene (ride). Alessandro è un uomo presente, attento, mi fa sentire amata, desiderata. Ogni giorno mi dà certezze in più”. E poco dopo ecco rispuntare sui social nuovo foto insieme abbracciati in riva al mare. Roberta aveva spiegato poi che non aveva ancora presentato Alessandro a suo figlio, ma l’incontro sarebbe avvenuto presto.