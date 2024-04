Roberta Di Padua rompe il silenzio sulla presunta crisi con Alessandro Vicinanza e racconta tutto sul rapporto tra lei e l’ex tronista di Uomini e Donne. La coppia era nata nel dating show di Maria De Filippi solo qualche mese fa, ma da alcune settimane si rincorrono voci preoccupanti per i fan, voci secondo cui la storia tra i due sarebbe già arrivata al capolinea. I diretti interessati non avevano né confermato né smentito. Per cui il dubbio è rimasto.

Roberta di Padua e Alessandro Vicinanza si sono lasciati veramente? Il caso era scoppiato dopo che l’ex tronista aveva pubblicato un post su Instagram dal significato criptico: “Resta dove tutto è reciproco”. A stretto giro di posta la risposta di lei: “Lezione 280. Ricorda: tutto si viene a sapere”.

Roberta Di Padua rompe il silenzio: come vanno le cose con Alessandro Vicinanza dopo Uomini e Donne

“Alessandro ha il difetto di essere permaloso all’ennesima potenza e un tantino petulante. Al di là di questi due piccoli nei, ha l’enorme pregio di essere generoso. La generosità è una qualità che ho sempre cercato in un uomo. Inoltre, è una persona estremamente educata, cosa che ovviamente apprezzo moltissimo”, ha detto Di Padua.

“Alessandro, come molti altri uomini nel programma, tendeva a fare un po’ il macho, l’uomo che non deve chiedere mai. Fuori, invece, si è dimostrato una persona che si lascia andare, sia con i gesti che con le parole: con lui è tutti i giorni San Valentino. Inoltre, non è affatto la persona contorta che sembrava: credo che la sua difficoltà a spiegarsi fosse legata alla pressione che sentiva. D’altronde, per diverso tempo è stato sotto l’occhio del ciclone”.

Ed ecco la verità di Roberta di Padua sul rapporto con Alessandro Vicinanza: “Contro ogni pronostico, va tutto molto bene (ride). Alessandro è un uomo presente, attento, mi fa sentire amata, desiderata. Ogni giorno mi dà certezze in più. Ero certa che Alessandro fosse così com’è. E vero che prima di uscire dal programma ci siamo frequentati poco, ma io mi sono sempre trovata benissimo con lui. Per questo ho insistito cosi tanto nel dire che mi piaceva: avevo già percepito cosa avremmo potuto essere”.

Roberta parla anche di come suo figlio vede la storia d’amore tra la mamma e l’ex tronista: “Diciamo che l‘opinione di Alex su Alessandro è ancora un po’ altalenante, dipende dai giorni (sorride). Bisogna però tenere conto che e la prima volta che Alex mi vede fidanzata. Non ho mai voluto presentargli gli uomini che ho frequentato e anche con Alessandro non si sono ancora mai visti dal vivo, solo in videochiamata. Le presentazioni arriveranno con calma: voglio che Alex conosca un uomo con il quale ho un rapporto più che consolidato anche se, confesso, lui preme per conoscere Alessandro. Credo voglia vederlo dal vivo un po’ per studiarlo. Per capire se è veramente cambiato dopo che ha visto che ho sofferto e che per lui sono anche arrivata a lasciare il programma”