Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua stanno trascorrendo qualche giorno lontano dall’Italia. Nelle ultime ore l’ex di Ida Platano ha pubblicato una frase che recita: “Resta dove tutto è reciproco”. Parole che così risultano piuttosto criptiche e che hanno aperto immediatamente il dibattito social. Sono in tanti, del resto, a non credere fino in fondo alla coppia uscita da Uomini e Donne, tra chi accusa Vicinanza di essere ancora innamorato di Ida e chi Roberta di guardare altro oltre l’amore.

La coppia, per ora, sembra reggere abbastanza bene agli urti. Nello studio di Verissimo, ultima intervista insieme quasi due mesi fa, si era dichiarata innamorata e pronta a guardare al futuro. E sembra proprio così. Risalendo all’origine della frase citata in apertura ci accorgiamo che arriva da Instagram.





UeD, Vicinanza punge Ida: “Resta dove tutto è reciproco”

Postata accanto ad una foto in cui si vede Vicinanza in vacanza con tanto di like di Roberta Di Padua. Più che un messaggio alla fidanzata, sembra indirizzato a Ida Platano. Ida che proprio in queste ore sta affrontando uno dei momenti più difficili del suo trono, dove siete da ormai sette lunghissimi mesi. Nelle ore scorse ha avuto un duro confronto con Mario.

Dopo l’ultimo acceso diverbio il cavaliere ha detto: “Ma come faccio a corteggiare una donna così?”, sottolineando una serie di differenze caratteriali che li tengono uno lontano dall’altra. Ida, che sembra piuttosto presa da Mario, ha provato a recuperare la situazione cercando di calmarlo. Mario, che aveva lasciato lo studio, aveva deciso di rientrare ma il rapporto con Ida sembra essersi incrinato per sempre.

Il pubblico, sui social, intanto dice la sua: “Fai solo sceneggiate! Ma smettila! E comunque sei arrogante! Ma perché dobbiamo assistere a questi cattivi esempi? Mario sei un buzzurro”. E ancora: “Insopportabile sto cafone arrogante maleducato”, per una volta tutti dalla parte di Ida Platano.