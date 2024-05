Affari Tuoi nella puntata di ieri, 21 maggio, a sfidare la fortuna nel programma di Amadeus è stata la concorrente delle Valle D’Aosta Sandy. Accompagnata dal fidanzato ha attirato tutti gli sguardi per la sua bellezza e per un particolare che non è sfuggito. All’inizio della puntata Amadeus ha chiesto come fosse nato l’amore tra lei ed il fidanzato Marco. “Ci sono due versioni della nostra storia d’amore. La sua è da stalker, la mia più romantica”, rivela Marco, “Secondo la sua versione, io la seguivo fuori scuola con la macchina. Non è così, giuro”.

Parole che hanno strappato una risata ad Amadeus. Risata che Marco non ha strappato quando ha estratto due pacchi pesanti, prima i 200mila euro e poi i 300mila euro. È Amadeus a “invitarlo” a ripensare al suo coinvolgimento nella partita: “Ne hai chiamati due ed erano entrambi alti. Forse è il caso che tu stia con noi senza giocare”.





Affari Tuoi, pubblico impazzito per la concorrente Sandy

E Sandy commenta: “Gli ho dato troppa fiducia”. Arrivati con tre pacchi da 75mila, 50mila e 75 euro Sandy apre il pacco sbagliato e rimane con 50mila e 75euro. Il dottore offre 17mila euro, contro i 30 di poco prima, e la coppia decide di accettare nel timore di tornare a casa a mani vuote. “Faremo una vacanza pensando al dottore”, spiegano.

Mentre pronuncia queste parole Sandy scoppia a piangere. Su X qualcuno ha sottolineato come la delusione debba essere stata fortissima. E qualcuno ha anche ricordato quando qualche sera fa, la concorrente nei panni da pacchista ha mostrato un’espressione gelida quando ha aperto il suo pacco blu mentre Luca stava andando allegramente verso la vittoria dei 300.000 euro. “Ah forse era invidiosa?”, dice qualcuno.

Quella leggerissima somiglianza tra Sandy della Valle d'Aosta e Giorgia Cardinaletti del TG1

due gocce d'acqua (o quasi)#affarituoi pic.twitter.com/pmAP1ow9b9 — Nebulosso (@rienneva_plus) May 21, 2024

Ipotizzando che la sua natura sia questa. La scelta si rivela essere sfortunata perché nel pacco numero 10 della coppia era nascosto l’assegno da 50mila euro. Fioccano comunque applausi per Sandy, bellissima (il pubblico social è letteralmente impazzito per lei, basta dare uno sguardo ai centinaia di commenti su X), ed in cui qualcuno vede la sosia della conduttrice del TG1 Giorgia Cardinaletti.