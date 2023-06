Il terribile sospetto su Cristina Scuccia dopo la fine dell’Isola dei Famosi 2023. C’è infatti qualcosa che non torna e sono tanti i fan che non si spiegano gli ultimi avvenimenti e chiedono spiegazioni agli altri naufraghi. In effetti c’è qualcosa di estremamente sospetto riguardo l’ultimo scatto pubblicato da alcuni concorrenti del reality show condotto da Ilary Blasi. Ma andiamo con ordine. Come sappiamo a vincere questa edizione dell’Isola dei Famosi è stato il più ovvio: Marco Mazzoli. Dopo la fine del programma i ragazzi chiaramente si sono incontrati per continuare a stare insieme.

Tuttavia in molti hanno notato che c’era una mancanza abbastanza pesante: quella dell’ex suor Cristina. Quando infatti Marco Mazzoli e tutti gli altri si sono ritrovati in albergo per festeggiare, Pamela Camassa ha deciso di fare una bella foto per immortalare il momento. Ovviamente tanti follower dei naufraghi hanno deciso di farglielo notare: “Belli ma dove sta Cristina?…magari al posto della moglie di Mazzolino?”.





Il terribile sospetto su Cristina Scuccia

Un altro ha invece detto: “Già, Cristina dov’è?”. C’è qualcuno poi che azzarda che tra loro possano esserci dei problemi, tra i naufraghi si intende. Poco dopo infatti uno commenta: “Ma se è la foto dei finalisti perché c’è la moglie di Mazzoli e non Cristina?”. E ancora: “Ma l’ex suora ve la siete scordata o non vi stava simpatica?”.

E dopo alcuni momenti di panico in cui è stato detto di tutto, dall’amicizia rovinata, all’abbandono forzato ipotizzato da qualcuno, ecco spuntare finalmente in un video di qualche naufrago, il bel sorriso dell’ex suora. Finalmente! In alcuni filmati ripresi dalle stories degli ex naufraghi, qualcuno nota Cristina Scuccia che se la ride e si diverte al party insieme ai compagni di avventura.

Anzi, molti notano che la 34enne appare anche in alcune foto insieme a Mazzoli e a Pamela Camassa. E allora molti si chiedono: “Dov’è stata fino a quel momento Cristina Scuccia?”. Chiaramente nessuno lo può sapere con certezza. Ma a chi ci vede sospetti su chissà cosa, sembra abbastanza ovvio che la ragazza non abbia nulla da nascondere, almeno durante il party.

