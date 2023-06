Isola dei Famosi, brutta sorpresa per Alessandra Drusian dopo la finale. La cantante ha partecipato al reality che si è concluso nella giornata di ieri, lunedì 19 giugno, insieme al marito e collega Fabio Ricci con cui compone il noto duo musicale dei Jalisse. I due sono apparsi sempre molto uniti, anche troppo per qualcuno. In diverse occasioni Alessandra si è scontrata con Helena Prestes, ma pure Andrea Lo Cicero ci è andato pesante con loro due.

L’ex rugbista ha infatti accusato Fabio di non far nulla senza chiedere il permesso alla moglie: “Non si muove senza il permesso della moglie”. Poi ancora: “Lui ha paura anche di entrare nel bosco e prendere i paguri. Sua moglie gli dice sempre cosa deve fare: ‘Dove stai andando? Mettiti la crema sul cu*o‘”. Recentemente, tuttavia, proprio Alessandra ha avuto una brutta sorpresa da parte del marito Fabio. Lo abbiamo scoperto tramite un video pubblicato dal vincitore Marco Mazzoli

L’amarezza di Alessandra dopo la fine dell’Isola dei Famosi

Subito dopo la finale i concorrenti sono tornati alle loro vite. Ma prima c’è stato un momento in cui Marco Mazzoli ha girato alcuni video in compagnia dei naufraghi. Il vincitore ha potuto riabbracciare la moglie Stefania, mentre Luca Vetrone ha rivisto la mamma. Alessandra, infine, ha avuto una bella sorpresa dalla figlia ed è stata molto contenta di questo. Allo stesso tempo, però, non ha nascosto il suo malcontento per un fatto particolare.

Alessandra Drusian era, infatti, convinta di vedere anche suo marito Fabio Ricci. Ma lui non si è visto. Il musicista ha preferito seguire la finale direttamente dallo studio, ma perché non è andato in Honduras per abbracciare sua moglie? Non abbiamo elementi per rispondere a questa domanda, ma è certo che Alessandra sperava che le cose andassero diversamente.

Quando Marco Mazzoli ha chiesto ad Alessandra dove fosse Fabio la cantante è apparsa spiazzata: “Sinceramente pure io pensavo che Fabio…“. Subito dopo il conduttore radio ha cambiato argomento, forse intuendo di aver toccato un tasto dolente: “Sei bellissima, comunque, Ale…”. La cantante dei Jalisse si è potuto consolare con la figlia, giunta lì per lei. Ma è chiaro che non si aspettava l’assenza del marito…

