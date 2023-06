Isola dei Famosi, la battuta di Ilary Blasi su Cristina Scuccia. Nella serata di ieri, lunedì 19 giugno, il reality ha decretato la vittoria di Marco Mazzoli. Il conduttore radiofonico ha ringraziato tante persone per questa vittoria e poi ha dedicato questo successo a Paolo Noise, allo Zoo di 105 e poi a Chico Forti. Per chi non lo sapesse si tratta di un ex produttore televisivo e velista italiano da 24 anni in carcere negli Usa, secondo alcuni ingiustamente, per omicidio.

Marco Mazzoli ha promesso di andare a trovare Forti. Se molti sono stati contenti della sua vittoria qualcuno invece si è lamentato. Come Filippo Bisciglia che sperava ovviamente che la vincitrice potesse essere la compagna Pamela Camassa: “Sta decidendo tutto lo Zoo, ragazzi. Stanno facendo tutto loro e quindi, bravi. Complimenti per quello che state facendo, daje” ha detto il conduttore tv. Intanto, però, durante la finale Ilary Blasi ha preso di mira Cristina Scuccia.

Ilary Blasi e l’ironia su Cristina Scuccia

Fin dal suo arrivo all’Isola dei Famosi, anzi anche prima, sicuramente Cristina Scuccia è stata uno dei personaggi di maggior interesse per il pubblico. La sua precedente vita da suora, la decisione di togliere il velo e cambiare vita, le sue presunte storie sono stati gli argomenti di tante discussioni. Durante il reality Cristina ha poi parlato di una persona con la quale ha intrapreso una relazione da poco tempo. La naufraga, che tanti considerano la vincitrice morale dell’Isola, non ha mai svelato l’identità di questa persona.

Sia Vladimir Luxuria che la stessa Ilary Blasi hanno più volte chiesto a Cristina Scuccia di far sapere qualcosa su questo amore ‘segreto’, quanto meno il genere. Ma non c’è stato niente da fare, la naufraga ha mantenuto l’anonimato della sua anima gemella perché “i germogli vanno protetti“. Nell’ultima puntata, tuttavia, la conduttrice è tornata sull’argomento e stavolta l’ha fatto con pungente ironia.

Mentre Cristina Scuccia ribadiva: “Sta iniziando adesso…”, Ilray Blasi le ha chiesto: “Ma non è che fa di cognome Caltagirone? Delle volte…”. Il riferimento va al fidanzato immaginario di Pamela Prati, insomma Ilary, e non solo lei, pensa che Cristina potrebbe essersi inventata questa storia per far parlare di sé. Dai commenti evidentemente anche altri spettatori pensano che la naufraga possa aver creato questa storia: “Ha ragione, secondo me è il fratello di Mark #Isola” e “Fintaaaaaa! Falsaaa! Che brutta persona!”. La diretta interessata, in diretta, non ha risposto alla provocazione…

