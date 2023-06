Marco Mazzoli ha vinto l’Isola dei Famosi 2023. Lunedì 19 giugno il conduttore radiofonico ha battuto Luca Vetrone al televoto finale e dopo la proclamazione il naufrago che era sbarcato in coppia col collega Paolo Noise ed è il vincitore della 17esima edizione del programma ha dedicato la vittoria all’ex compagno di avventura e a Chico Forti: “Vorrei dedicare questa vittoria a Paolo Noise perché gliel’ho promesso, agli ascoltatori dello Zoo di 105, allo Zoo di 105 che è la cosa che amo di più dopo mia moglie”.

“E a una persona che si chiama Chico Forti che era dentro di me quando pensavo ‘ma come fai quando tu hai una data di uscita mentre che Chicco Forti che è in galera da 24 anni ingiustamente senza una data d’uscita?’. Ciao Chicco non vedo l’ora di venirti a trovare in galera”, le sue parole dopo i ringraziamenti di rito alla produzione e Alvin, inviato dell’Isola dei Famosi 2023. Poi è rientrato in possesso del suo cellulare e mostrato il ‘dopo finale’.

Marco Mazzoli, cosa è successo dopo la vittoria

Appena finita la puntata, Marco Mazzoli ha preso l’elicottero ed è rientrato in albergo insieme alla moglie Stefania, come mostrato nelle Storie di Instagram. Quindi è arrivato in hotel e prima di festeggiare con gli altri finalisti, ancora visibilmente incredulo e emozionato il concorrente ha voluto ringraziare tutti coloro che lo hanno votato.

“Quante cose ho da raccontarvi, ancora non ci credo – ha detto il vincitore dell’Isola dei Famosi 2023 – Sono appena rientrato in albergo, sono qua in stanza con la Stefi. Sto realizzando adesso tutto quello che è successo, volevo ringraziare tutti quelli che mi hanno votato e mi hanno fatto vincere questa roba assurda che non volevo fare, non mi riconosco più”.

Quindi i festeggiamenti con alcuni degli ex compagni di avventura in albergo con lui. “Mia moglie mi ha tirato fuori la birra, la mia prima dopo due mesi”, ha scherzato, Poi il primo pacchetto di patatine, sempre dopo 2 mesi di fame in Honduras: “La mia prima schifezza dopo 9 settimane”, ha detto. Infine la cena con gli altri finalisti e con il “primo bicchiere di vino dopo 64 giorni”. Brindisi dedicato all’amico Paolo Noise: “Paolo sognava di uscire oggi con noi, di bersi un bicchiere di vino bianco, questo è per te”.