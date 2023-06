Marco Mazzoli è il vincitore dell’Isola dei Famosi 2023. Ironia, simpatia ma anche dolcezza e sensibilità, che hanno conquistato sempre di più il cuore di tutti i teelspettatori del reality show condotto da Ilary Blasi. A contendersi il podio con lo speaker c’era Luca Vetrone. Classe 1972, professione speaker, Marco Mazzoli, ‘Padre dello zoo’, è uno dei più noti conduttori radiofonici italiani conosciuto principalmente per aver ideato il programma ‘Lo Zoo di 105, su Radio 105.

Dopo aver trascorso molti anni della sua vita in Italia, Marco Mazzoli ha deciso di fare ritorno negli Usa, luogo in cui ha passato la sua infanzia e dove attualmente vive con sua moglie. Competitivo e stratega, Marco ha cavalcato le onde di questa nuova sfida. I tre naufraghi finalisti si sono sfidati per l’ultima prova di abilità. Marco Mazzoli è stato il primo finalista, mentre Luca Ventrone e Andrea Lo Cicero si confrontano nell’ultimo televoto.

Isola dei Famosi 2023, la gaffe di Marco Mazzoli su Gian Maria Sainato

Lo Cicero, che dalla moglie Roberta aspetta il secondo figlio, ha ricevuto una maglietta portafortuna dal primogenito Ettore. Ma il televoto non va ed è favore di Luca Vetrone, che poi si è giocato la finalissima con Marco Mazzoli. In finale è andata in onda anche l’ennesimo scontro tra Marco Mazzoli e Gian Maria Sainato con tanto di super gaffe da parte del conduttore radiofonico. I due hanno avuto scontri durissimi durante il loro percorso insieme.

“Non mi interessa parlare con una persona falsa come te, che da due settimane sta cercando in tutti i modi di mettere zizzania. Vai a fare le soap opera, hai sbagliato lavoro. Il vittimismo del caz***, finto, non lo accetto. Ho 51 anni, un ragazzino come te deve insegnare a me come stare al mondo? Ma vai a ca***re. A te piace questa (la telecamera, ndr)”, aveva detto Mazzoli. Durante la finale dell’Isola dei Famosi 2023 la gaffe di Marco Mazzoli. Una gaffe che però ha il sapore di una frecciatina, alla quale, infatti, Gian Maria Sainato ha risposto. Quando Ilary Blasi ha dato ai naufraghi un indizio su chi aveva vinto il televoto flash tra gli eliminati della scorsa puntata, ha detto: “È una donna”.

Sono MASCHIO e mi dovete dare del LUI, cazzo! #isola — Gian Maria Sainato (@giansainato) June 19, 2023

A questo punto Marco Mazzoli ha gelato lo studio pronunciando una ‘battuta’ sull’orientamento sessuale dell’ex naufrago: “Allora è Gian Maria!”. Dopo la battuta, Gian Maria ha twittato la risposta: “Sono MASCHIO e mi dovete dare del LUI, cazzo!”. I follower di Gian Maria Sainato hanno risposto: “Battuta fuori luogo e la risata dallo studio peggio ancora”, “Fallo notare quando entri in studio, soprattutto alla Blasi che ha riso e a @vladiluxuria che si lamenta solo quando viene toccata lei”, “Esattamente. E non solo non hanno chiesto scusa, ma pure a ridere. Che schifo!!!”.