Chi ha vinto l’Isola dei Famosi 2023? Alla fine anche questa edizione è finita e per Ilary Blasi si dice, ma sono solo rumors, che questa sia stata l’ultima puntata della sua vita. L’annuncio sulla vittoria è arrivato a fine serata e chiaramente c’è chi ha preso la notizia molto bene, chi invece ha criticato aspramente il risultato. Ma andiamo con ordine, chi ha vinto l’Isola dei Famosi 2023? In finale c’erano: Luca Vetrone, Marco Mazzoli, Andrea Lo Cicero, Pamela Camassa, Alessandra Drusian e Cristina Scuccia. La prima ad essere eliminata e a perdere la possibilità di vincere è Cristina Scuccia. Poco dopo anche Alessandra.

A quel punto Ilary Blasi decide di dire una cosa ad Alvin: “Io ti voglio fare i complimenti perché anche tu sei arrivato in finale, mi fa molto piacere vederti”. Poi a tutti finalisti è stato dedicato un video messaggio, che ha racchiuso i momenti più importanti di questa esperienza. Ai naufraghi allora è stata rivelato anche un’altra finalista, Alessandra Drusian, che ha vissuto gli ultimi giorni da sola sull’Ultima Spiaggia.

Chi ha vinto l’Isola dei Famosi 2023?

Ma chi ha vinto alla fine dei giochi, l’Isola dei Famosi? A portarsi a casa il montepremi e la soddisfazione è stato Marco Mazzoli. I bookmakers lo davano per vincitore sin dall’inizio e stavolta il loro occhio lungo è stato premiato. A quel punto il conduttore radiofonico ha voluto dedicare la sua vittoria, chiaramente, al suo amico e collega Paolo Noise.

Ma non solo, ha voluto anche ringraziare gli ascoltatori de Lo Zoo di 105 e ha mandato un messaggio speciale a Chico Forti: “Era dentro di me e mi diceva: come fai a non farcela tu Marco che hai una data di uscita? Non vedo l’ora di venirti a trovare in carcere”. Per chi non lo sapesse, Enrico “Chico” Forti è un ex produttore televisivo e velista italiano che nel 2000 è stato condannato per omicidio negli Stati Uniti d’America.

Qui in Italia molte persone si sono mosse in sua difesa. Marco mazzoli, poco prima di scoprire di aver vinto il reality, ha ricevuto una grandissima sorpresa: sua moglie è tornata di nuovo in Honduras. Come ricorderete, la donna aveva già partecipato per dare sostegno al marito in un momento di difficoltà.

