Lo sfregio di Francesco Totti a Ilary Blasi. È quello che ci hanno visto migliaia di utenti, commentando le ultime stories del Capitano. L’ex calciatore, sui social infatti, ha voluto condividere un momento molto dolce con tutti i suoi follower. L’uomo infatti, accompagnato da diversi amici e chiaramente Noemi Bocchi, è andato a vedere Vasco Rossi allo stadio Olimpico di Roma, luogo molto caro al Popone. È qui che le due leggende, una del calcio e l’altra della musica, si sono incontrate (non sappiamo se di persona).

Tra l’altro insieme a Francesco Totti c’era anche un altro artista molto famoso e apprezzato, Ultimo, che era seduto di fianco a lui. Insieme i due hanno pubblicato uno scatto insieme mandando in visibilio i fan di entrambi. Ma è quello che è capitato con la sua nuova compagna Noemi che ha fatto storcere il naso ai follower di Ilary Blasi. Andiamo con ordine però. Francesco Totti infatti, durante il concerto ha voluto fare una diretta Instagram.







Il momento era toccante: “Ogni volta”, uno dei brani più amati di Vasco. E chiaramente durante il concerto, Francesco e Noemi, presi dalla poesia e dalla dolcezza della musica, si sono scambiati un po’ d’affetto sotto forma di baci. Come dicevamo qualcuno però non l’ha presa benissimo: in particolar modo i fan più sfegatati di Ilary Blasi e dell’ex coppia. Chiaramente qualcuno ha detto qualche parola fuori posto, come spesso accade.

E in tanti si sono chiesti come l’avesse presa proprio Ilary Blasi nel vedere il suo ex dedicare questo splendido pezzo d’amore ad un’altra. Tra l’altro si tratta anche di un brano che il Pupone avrebbe dedicato anche alla Roma, proprio nello stadio in cui Francesco Totti è stato protagonista assoluto per anni formidabili.

Ed eccoli quindi, Francesco e Noemi, che si godono questo momento di magia e amore, al cospetto della leggenda vivente Vasco Rossi. Come dicevamo non erano soli, Totti e Bocchi, c’erano anche degli amici della coppia che sono stati con loro a gustarsi il concerto del Blasco. E come dicevamo, c’era anche Ultimo, il famoso cantante romano non di certo nuovo al pubblico dell’Olimpico.

