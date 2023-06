“Non sanno ancora nulla”. Isola dei Famosi, per i naufraghi sarà uno choc: non se l’aspettano minimamente

Isola dei Famosi 2023, è lei la prima finalista del reality. Il programma di Ilary Blasi si appresta alla conclusione. Un evento attesissimo dopo mesi di sacrifici per i naufraghi, tutti pronti a salutare le Honduras e tornare tra le braccia dei propri cari. Ma c’è un dettaglio che potrebbe essere sfuggito agli altri concorrenti: gli eliminati dalla Palapa, ovvero Helena, Gianmaria e Alessandra, sono tornati a casa? La verità è ben altra ma ancora i naufraghi sono all’oscuro di tutto.

Fuori il primo nome della finalista dell‘Isola dei Famosi 2023. Tutti i concorrenti pensano che i tre naufraghi abbiano fatto ritorno a casa, ma la verità è diversa o almeno non per tutti. Infatti se il modello ha deciso di lasciare l’Isola dei Famosi a un passo dalla finale ed Helena è uscita sconfitta dal televoto, è toccato proprio ad Alessandra fronteggiare Nathaly e andare incontro al responso del pubblico a casa. Ma quale la conseguenza?

Leggi anche: “Peggio di così non poteva andare”. Ilary Blasi, la notizia peggiore dopo l’Isola dei Famosi





Fuori il primo nome della finalista dell’Isola dei Famosi 2023: la verità nascosta ai naufraghi

Alessandra in sfida contro Nathaly ha letteralmente vinto quindi ad oggi il primo nome tra i finalisti del reality show di Ilary Blasi è proprio il suo. Passa il turno e di qualifica tra i concorrenti che godranno l’ebbrezza di avvicinarsi al traguardo, ma nel frattempo all’oscuro di tutto sarebbero gli altri compagni d’avventura.

Infatti tra i concorrenti delle Honduras, ancora nessuno sa della vittoria di Alessandra; al contrario sono in molti a credere che siano stati in 3 i naufraghi a fare ritorno a casa. E quello che più entusiasma dell’intera vicenda è che Alessandra vivrà due giorni sull’Ultima Spiaggia e solo nel corso della puntata del gran finale il suo nome verrà rivelato agli altri concorrenti come finalista.

Per scoprire la verità, dunque, i restanti naufraghi dovranno attendere l’ultima puntata del reality show, quando spetterà alla padrona di casa Ilary rivelare a tutti come sono andate le cose. Le reazioni dei compagni di gioco saranno sicuramente imperdibili quindi per il pubblico italiano sarà impossibile perdere l’ultimo appuntamento della trasmissione, forse la più discussa degli ultimi anni di messa in onda.