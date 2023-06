Isola dei Famosi 2023, sono rimasti in 5 giocarsi la vittoria finale ma a poche ore dalla diretta (con l’incognita maltempo che piomba sull’Honduras) spuntano già le prime indiscrezioni e il nome del vincitore di questa tormentata edizione. Un’edizione funestata dagli addii e dagli infortuni, caratterizzata da presunte liti anche lontano dall’Honduras tra Enrico Papi e Ilary Blasi, caso scoppiato durante le prime puntate e poi rientrato per stessa ammissione dei diretti interessati che, da parte loro, si consolano con gli ascolti tornati a crescere.

Una crescita che Ilary Blasi spera di confermare durante la finale. Finale che, per chi non avesse seguito il programma, sarà affare tra Andrea Lo Cicero, il campione di rugby che si è rivelato un vero e proprio outsider in questa edizione calandosi dal primo minuto nell’ottica del reality; Cristina Scuccia, l’ex suora oggetto di pesanti critiche, le ultime da parte di Corinne Clery (oltre che buona parte del pubblico).





Isola dei Famosi 2023, Marco Mazzoli favorito per la vittoria finale

Pamela Camassa, forse la naufraga che ha inciso di meno, Alessandra Drusian e Marco Mazzoli rimasto orfano prima del previsto del suo compagno di viaggio Paolo Noise costretto al ritiro per motivi di salute. Motivi gravi come lui aveva avuto modo di raccontare dopo il ritorno in Italia: “In breve ho avuto un picco pressorio molto importante – 160 su 110 – dovuto presumibilmente alla disidratazione e poi compensato”.

“Ero sdraiato su una spiaggia al buio di notte, lontano 40 minuti di barca dal primo centro medico, sono venuti immediatamente a prendermi”, ha raccontato. Prima però di lasciare l’Honduras aveva abbracciato Marco Mazzoli chiedendogli espressamente di vincere. E sembra che la sua volontà sarà rispettata. Secondo i bookmakers sarà infatti proprio lui a vincere l’edizione 2023. Una vittoria che non è gradita a tutti.

Eppure le quote parlano chiaro. Eurobet dà Andrea Lo Cicero a 7.00, Alessandra Drusian a 6.00. Seguono, rispettivamente Cristina Scuccia e Pamela Camassa a 5.00 e 4.00. Marco Mazzoli, quotato a 1.35. Pronostici identici anche dalla Snai che conferma al primo posto Marco Mazzoli, quotato 1.45. Nonostante critiche feroci quindi Mazzoli sembra destinato al trionfo.