Nella serata del 16 giugno l’Isola dei Famosi è andata in onda per la penultima volta, infatti c’è stata la semifinale. La puntata è andata in onda eccezionalmente di venerdì, dopo il rinvio di lunedì scorso causato dalla morte di Silvio Berlusconi. Ma la notizia ricevuta da Ilary Blasi in queste ore è veramente molto negativa, quasi impensabile. Non si sarebbe mai aspettata di dover leggere una cosa del genere, ma invece è andata veramente così.

Tra le cose accadute all’Isola dei Famosi durante la semifinale, Ilary Blasi ha fatto specchiare i concorrenti e Marco Mazzoli è rimasto sconvolto. Il naufrago dopo ben due mesi si è specchiato e la prima frase d’esordio davanti alla sua immagine riflessa allo specchio è stata: “Beppe Vessicchio! Sono invecchiato di 50 anni. Mia moglie mi vorrà ancora?”. Ironia a parte, il cambiamento è evidente e lo speaker stesso non ha creduto ai suoi occhi.

Isola dei Famosi e semifinale, brutta notizia per Ilary Blasi

C’è stato un vero e proprio scoramento per ciò che è accaduto, subito dopo la puntata dell’Isola dei Famosi. Al termine della semifinale Ilary Blasi è stata informata sugli ascolti televisivi. Se per quanto concerne la serata in sé, il risultato è stato sufficiente per battere la concorrenza, è saltato all’occhio però un dato clamoroso. E che non potrà certamente soddisfare i vertici di Mediaset, che volevano ben altro.

Per quanto riguarda Rai1, il programma Arena di Verona – 100 anni in una notte si è fermato a 1 milione e 698mila telespettatori mentre l’Isola dei Famosi è stata vista da 1 milione e 977mila persone. Lo share collezionato è stato del 16,5%. Ma il sito Isa e Chia ha fatto un paragone con le altre edizioni del reality show. Due anni fa il penultimo appuntamento è stato seguito da 3 milioni e 317mila spettatori, mente nel 2022 erano stati 2 milioni e 400mila coloro che erano stati incollati davanti al piccolo schermo.

Ora bisognerà capire cosa succederà nella finalissima di lunedì 19 giugno. La speranza di Ilary Blasi è che questo trend possa essere invertito e che nell’ultimo atto si possa almeno raggiungere e poi superare la soglia dei 2 milioni di telespettatori.